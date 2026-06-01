A Saint-Tropez, la modella Bella Hadid riporta in auge l'uncinetto.

L'uncinetto si sta affermando come una delle tendenze moda imperdibili dell'estate 2026. A Saint-Tropez, la modella americana Bella Hadid ne offre un nuovo esempio: durante una giornata a bordo di uno yacht, ha optato per un outfit da spiaggia rosa all'uncinetto che ravviva l'interesse per questa tecnica artigianale.

L'uncinetto, la tendenza chiave dell'estate

Il pezzo forte di questa giornata a Saint-Tropez era un costume da bagno a due pezzi rosa all'uncinetto, i cui dettagli rivelano una vera maestria artigianale. Da vicino, la lavorazione a maglia mostra un delicato motivo a zigzag lungo la fascia in vita, mentre piccoli fiocchi bianchi all'uncinetto impreziosiscono il top.

Dettagli floreali bianchi completano questo look, rimanendo fedele a un'estetica romantica molto in voga. Per perfezionare l'outfit, Bella Hadid ha indossato una camicia oversize con colletto e ha optato per occhiali da sole neri sottili: un modo per rendere l'abbigliamento da spiaggia un capo da indossare tutti i giorni.

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Un guardaroba da spiaggia firmato

Nei suoi post, Bella Hadid ha mostrato altri outfit. Tra questi, un costume intero a collo alto di Emilio Pucci, decorato con un motivo geometrico nei toni del rosso, arancione e marrone, con orlo a balze. Sono stati inoltre sfoggiati un costume intero blu acciaio di Miyake Design Studio e un completo bianco a balze di Some Bodee. Per quanto riguarda gli accessori, la modella americana è rimasta fedele alla sua passione per i gioielli d'oro, impreziositi da un anello con diamante rosa di Shay.

Un intermezzo tropicziano

Queste immagini provengono da un soggiorno sulla Costa Azzurra, dove Bella Hadid si gode il sole a bordo di uno yacht con i suoi cari, tra cui il fratello Anwar e la madre Yolanda Hadid. Caffè freddo in mano, nuotate mattutine, momenti di relax con gli amici: la modella si è concessa una pausa estiva all'insegna del relax, poco dopo la sua apparizione al Festival di Cannes, dove aveva già fatto un'ottima impressione con le sue scelte di moda.

Con questo guardaroba estivo, Bella Hadid conferma il grande ritorno dell'uncinetto, a lungo relegato all'artigianato e ora riappropriato dalla moda contemporanea. Tra maglie intricate, nodi delicati e una vivace palette di colori, ha creato una serie di look che sicuramente ispireranno moltissime collezioni per la spiaggia quest'estate.