"Adoriamo il look naturale": Lizzo rivisita un outfit da spiaggia vintage

Léa Michel
@lizzobeeating / Instagram

La cantante americana Lizzo sta spopolando su Instagram con un servizio fotografico estivo in cui sfoggia con orgoglio il suo corpo e uno stile da spiaggia che fonde lusso e nostalgia. Indossando un completo Gucci con monogramma, celebra il corpo "naturale", lanciando un messaggio chiaro ai suoi follower: l'estate 2026 sarà una stagione senza filtri né complessi.

Un look festivo, firmato Gucci.

Lizzo posa con un bikini Gucci con motivi GG, un capo da spiaggia che si sposa perfettamente con lo spirito delle collezioni Lido della maison, ispirate ai beach club italiani degli anni '60 e '70. Il tessuto elasticizzato e strutturato accentua le forme mantenendo una linea elegante, fedele allo spirito retro-chic che il marchio coltiva nei suoi modelli da spiaggia.

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"Per tutta l'estate mostrerete tutti la pancia."

Nella didascalia del suo post, Lizzo ha scritto: "Tutte voi mostrerete la pancia per tutta l'estate", una frase che è diventata immediatamente uno slogan estivo, fieramente body-positive. In poche parole, si è riappropriata della sua pancia, delle sue curve e della sua disinvoltura in questo tipo di abbigliamento, senza vergogna né ritocchi, un messaggio che ha trovato una forte risonanza tra i suoi fan, abituati al suo messaggio di liberazione del corpo.

Con questa foto, la cantante americana Lizzo contribuisce a una tendenza più ampia: i corpi non ritoccati stanno diventando sempre più protagonisti negli articoli fotografici da spiaggia, dove un tempo la "levigatura grafica" era la norma. Associando un marchio di lusso come Gucci a un messaggio di body positivity, colma il divario tra moda e autostima e presenta un'immagine dell'estate in cui tutti i corpi possono essere mostrati sotto il sole.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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