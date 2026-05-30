Questa attrice americana di Euphoria risponde alle critiche sul suo viso

L'attrice americana Chloe Cherry, diventata famosa grazie alla serie "Euphoria", è stanca dei commenti sul suo aspetto. Ha deciso di rispondere, denunciando una "vera e propria ossessione per il suo viso".

Un "esperimento sociale" di fronte alle critiche

In un'intervista video con una rivista femminile britannica , Chloe Cherry ha affrontato la valanga di critiche rivolte alle sue labbra dopo la sua apparizione nella seconda stagione della serie Euphoria. "Tutti dicevano: 'Oh mio Dio, hai le labbra enormi!' E io pensavo: 'Beh, è la mia faccia'", ha raccontato. Per l'attrice, questa valanga di reazioni ha assunto i contorni di un "esperimento sociale", rivelando come le persone giudicano chi sceglie di modificare il proprio corpo. "Alla gente importa troppo di quello che gli altri fanno con il proprio viso", ha affermato.

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Labbra diventate virali dopo "Euphoria"

Da quando ha interpretato Faye nella celebre serie HBO, l'aspetto di Chloe Cherry è stato oggetto di un'intensa attenzione mediatica. Il suo arrivo nella seconda stagione l'ha resa famosa, ma ha anche scatenato una valanga di meme e commenti sulle sue labbra carnose. Già nel 2022, confidava a Variety il suo stupore per la portata del fenomeno: il numero di titoli e pubblicazioni dedicate alla sua bocca le sembrava semplicemente "surreale".

Un approccio chiaro e onesto alle sue modifiche

Lungi dal nascondersi, Chloe Cherry abbraccia pienamente le sue scelte. "Ovviamente, mi faccio fare i filler alle labbra", ha spiegato in un video di bellezza per Vogue. Ammette persino di essersi sottoposta a questi trattamenti così spesso da non aver più bisogno di anestesia locale. "È una mia fissazione", conclude. Chloe Cherry riconosce di aver inizialmente usato Botox e filler perché non le piaceva il suo viso, prima che diventasse "un'abitudine". Con umorismo, scherza sulla sua fronte, che a suo dire è stata ritoccata così tanto che il muscolo si è "atrofizzato". Nonostante ciò, afferma di essere "contenta del risultato".

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Un dibattito sulla libertà di controllo sul proprio corpo.

Al di là della sua esperienza personale, la dichiarazione di Chloe Cherry mette in luce una questione sociale cruciale: il diritto di ognuno di controllare il proprio aspetto senza essere giudicato. Rifiutandosi di giustificarsi, Chloe Cherry ci ricorda una verità spesso dimenticata online: il suo viso appartiene solo a lei. Questo messaggio di autonomia risuona profondamente in un momento in cui l'aspetto delle donne è più che mai oggetto di commenti, analisi e critiche sui social media.

Affrontando direttamente le critiche, Chloe Cherry trasforma una controversia ricorrente in un appello alla libertà individuale. Il suo messaggio è chiaro: ciò che una persona decide di fare con il proprio corpo è affar suo.