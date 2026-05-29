Con un abito azzurro polvere, questa cantante americana illumina il tappeto rosso.

Léa Michel
@cocojones / Instagram

La cantante e attrice americana Coco Jones ha illuminato il red carpet alla serata di apertura dell'American Black Film Festival 2026 al New World Center di Miami Beach. La cantante di "ICU" era presente per sostenere la presentazione di "Strung", film di cui è protagonista. Per l'occasione, ha optato per un abito azzurro pastello e accessori discreti, creando un look romantico.

Un abito azzurro polvere

Il look di Coco Jones era basato su un abito azzurro polvere dalla silhouette aderente ma ariosa, disegnato da Geyanna Youness. L'abito si distingue per nastri arricciati orizzontalmente e piccoli fiocchi che aggiungono ritmo al design complessivo, culminando in un orlo di media lunghezza. Una silhouette morbida, perfettamente in linea con lo stile di Coco Jones.

Delicati sandali argentati

Per le calzature, Coco Jones ha optato per sandali minimalisti con tacco argentato. Il modello presenta un sottile cinturino sul davanti, una moderna punta affusolata e un cinturino alla caviglia con fibbia argentata. Realizzati in pelle metallizzata, questi sandali poggiano su un tacco a spillo di circa dieci centimetri, che slancia la figura.

Un habitué del tappeto rosso

Coco Jones ha una particolare predilezione per i sandali con i lacci quando esce. Di recente ne ha indossati un paio in raso marrone al Met Gala del 2026, e un paio rosa di Flor de Maria Elva ai Billboard Women in Music Awards del 2026. Queste scelte confermano la sua preferenza per calzature sobrie e strutturate.

"Strung", nel cuore della serata

Questa apparizione ha coinciso con il lancio di "Strung", un thriller psicologico diretto da Malcolm D. Lee e prodotto da Tyler Perry e Jason Blum. Il film segue una talentuosa violinista assunta come insegnante di musica per la figlia di una famiglia influente ma enigmatica, prima che inquietanti segreti vengano a galla. Coco Jones recita al fianco della cantante americana Chloe Bailey e dell'attore britannico Lucien Laviscount. Presentato come film d'apertura del festival, sarà disponibile su Peacock a partire dal 26 giugno.

Abbinando un abito azzurro polvere a eleganti sandali argentati, Coco Jones ha creato un look equilibrato, in cui le delicate tonalità si armonizzavano con gli accessori discreti. Fedele al suo stile, ha confermato la sua disinvoltura sul red carpet, pur destreggiandosi tra carriera musicale e progetti cinematografici.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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