"Basta!": il rapper Ice Spice osa indossare un look che sta facendo scalpore online.

La rapper americana Ice Spice ha festeggiato il suo compleanno in modo del tutto personale: con un abito da sera appariscente che ha generato migliaia di reazioni in poche ore. Fedele alla sua immagine e al suo stile, ha ancora una volta attirato l'attenzione sui social media, dove le sue scelte di abbigliamento e la sua presentazione sono state ampiamente discusse da fan e media.

"Io sono la torta di compleanno": una leggenda che fa da sfondo alla scena

La rapper Ice Spice ha pubblicato su Instagram una serie di foto con la semplice didascalia "sono la torta di compleanno", un riferimento al suo compleanno, ma soprattutto un modo per definire il tono del suo look. Le foto, scattate nell'atmosfera intima di un locale notturno con luci soffuse, circondata da amici, trasmettono un'aria di festa dalla prima all'ultima immagine.

Un look ultra-corto color champagne e rosa cipria

Per l'occasione, Ice Spice indossava un top aderente color oro champagne, abbinato a micro-shorts rosa pastello e tacchi dorati. I suoi lunghi capelli rossi e ricci ricadevano in onde fino all'orlo degli shorts, e un trucco rosato completava un look interamente sui toni tenui e dorati.

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Un'estetica serale che sta suscitando polemiche.

Il post ha rapidamente generato un'ondata di reazioni. "È perfetta", "Ice è così bella" - hanno risposto i fan con entusiasmo. Tuttavia, il suo look ha suscitato anche commenti più contrastanti, con alcuni che hanno giudicato l'outfit "troppo corto" e "troppo rivelatore". È importante ricordare che il modo in cui una donna sceglie di vestirsi è una sua prerogativa esclusiva: che un abito sia considerato corto o meno è una questione di opinione personale e non dovrebbe essere oggetto di dibattiti sul corpo o sull'aspetto delle donne, famose o meno.

Pantaloncini cortissimi, tacchi dorati e una didascalia ben scelta: Ice Spice non ha bisogno di un tappeto rosso per fare colpo. Con ogni post, ci ricorda che la sua immagine è curata nei minimi dettagli, proprio come la sua musica.