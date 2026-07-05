Criticata per il suo peso, questa attrice risponde ai commenti sul suo aspetto.

Julia P.
@oliviawilde / Instagram

Olivia Wilde ha deciso di rispondere a coloro che hanno commentato il suo aspetto. Dopo che una sua foto su un red carpet è diventata virale nell'aprile del 2026, l'attrice e regista americana è stata bersaglio di commenti allarmistici sul suo aspetto e sulla sua salute. Alcune settimane dopo, si è sentita in dovere di fare chiarezza.

Una foto virale e commenti offensivi

Tutto è iniziato con una foto scattata al Festival Internazionale del Cinema di San Francisco. L'immagine si è diffusa rapidamente sui social media, accompagnata da commenti particolarmente duri. Alcuni utenti di internet si sono spinti fino ad affermare che l'attrice sembrava "malata", mentre altri si sono addirittura improvvisati medici, attribuendole vari malanni. "E all'improvviso era ovunque", ha ricordato Olivia Wilde, sbalordita nel vedere la foto raggiungere, per usare le sue parole, "centinaia di milioni di telefoni".

La risposta misurata dell'attrice

Invitata al podcast " Call Her Daddy ", l'attrice ha voluto chiarire la situazione. "Non è così che sono realmente", ha affermato, spiegando che la foto era stata semplicemente scattata da una brutta angolazione. Lungi dall'essere dispiaciuta, ha scelto di riderci su: "A tutti è capitato di scattare una brutta foto. Immaginate se finisse su milioni di cellulari", ha scherzato, aggiungendo che lei e i suoi cari si sono fatti una bella risata. "I miei amici sono i primi a scherzarci su, e in un modo molto più divertente", ha confidato.

Un'osservazione sulla misoginia online

Al di là dell'aneddoto, Olivia Wilde lo vede come il sintomo di un problema più ampio. Per lei, questa controversia illustra la persistente misoginia e il fatto che "internet non sa come parlare di una donna". È un modo per evidenziare il costante controllo esercitato sull'immagine pubblica delle donne. L'attrice, tuttavia, ha offerto una prospettiva "sfumata", riconoscendo con autoironia che la foto era così sorprendente che anche lei avrebbe potuto preoccuparsi: "Ammetto che la foto era assurda. Anch'io mi sarei chiesta: 'Sta bene?'"

Con umorismo e perspicacia, Olivia Wilde trasforma una spiacevole controversia in una riflessione su come vengono percepite le donne. Il suo messaggio: una brutta foto non dice nulla di una persona e tutti meritano un po' più di gentilezza. Un'affermazione rinfrescante, in netto contrasto con i commenti a lei rivolti.

Julia P.
Julia P.
Sono Julia, una giornalista appassionata di storie avvincenti da scoprire e condividere. Con uno stile di scrittura creativo e un occhio attento, mi impegno a dare vita a una vasta gamma di argomenti, dalle tendenze attuali e dalle questioni sociali alle delizie culinarie e ai segreti di bellezza.
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