Hailey Bieber fa girare la testa con un vivace completo da spiaggia arancione.

Fabienne Ba.
@haileybieber / Instagram

La modella e imprenditrice americana Hailey Bieber ha fatto scalpore su Instagram con un completo da spiaggia arancione acceso, condiviso come parte del backstage della campagna estiva del suo marchio Rhode.

Un bikini arancione a due pezzi con scollo all'americana.

Hailey Bieber ha condiviso questo nuovo look in un post dietro le quinte per la campagna estiva 2026 di Rhode Island dedicata alla cura della pelle. L'elemento distintivo di questo outfit è senza dubbio il colore. Indossa un completo da spiaggia in un arancione acceso e vibrante. Il top presenta uno scollo all'americana e una profonda scollatura. Lo slip è composto da micro-shorts coordinati nella stessa tonalità solare, creando un look monocromatico armonioso. È una combinazione decisamente estiva che illustra perfettamente la predilezione di Hailey Bieber per le tonalità audaci quando si tratta di abbigliamento da spiaggia.

Una giacca rossa a contrasto con l'outfit

Per completare questo look, Hailey Bieber ha optato per un dettaglio di grande effetto: una giacca corta rossa indossata sopra il top. Questo sottile contrasto tra l'arancione acceso dell'outfit e il rosso intenso crea un dinamico gioco di tonalità, aggiungendo un'ulteriore dimensione alla silhouette. Questo trucco di stile trasforma un outfit da spiaggia "semplice" in una vera e propria dichiarazione di stile, dimostrando la capacità di Hailey Bieber di elevare anche il look più casual con un singolo dettaglio ben scelto.

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Un post condiviso da rhode skin (@rhode)

Un outfit già visto a maggio

Il mese precedente, Hailey Bieber aveva condiviso lo stesso completo arancione in una serie di foto pubblicate sul suo profilo Instagram. Il post, con la semplice didascalia "mele e arance", mostrava il completo da diverse angolazioni e aveva già riscosso un'ondata di ammirazione. Questa nuova attenzione, questa volta tramite l'account del suo brand, amplifica ulteriormente il clamore mediatico intorno a un outfit già elogiato dai suoi fan.

Un post che fa la gioia dei suoi fan

Come prevedibile, il post di Rhode ha immediatamente scatenato un'ondata di reazioni entusiaste da parte dei suoi follower. I commenti si sono riversati sotto le foto, a dimostrazione del forte legame che Hailey Bieber ha con la sua community. La sua capacità di trasformare un semplice outfit da spiaggia in un momento memorabile illustra, ancora una volta, la notevole influenza di Hailey Bieber nel mondo della moda.

Un arancione in linea con le tendenze della stagione.

Anche la scelta dell'arancione è significativa. Questa tonalità, a volte temuta per la sua "intensa luminosità", si è affermata da diversi anni come uno dei colori chiave dell'estate. Dal mandarino al pesca, passando per le sfumature più intense, stilisti e marchi di moda hanno ampiamente abbracciato la palette di colori solari. Adottando questo colore per la sua campagna, Hailey Bieber conferma il suo ruolo di trendsetter.

Con il suo vivace completo da spiaggia arancione, top all'americana, micro-shorts abbinati e giacca rossa a contrasto, Hailey Bieber fa un'altra apparizione di stile. Al di là del look, questo post illustra una strategia ben eseguita: rendere la fondatrice stessa la migliore ambasciatrice del suo marchio.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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