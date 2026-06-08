Con una silhouette fluida, Emilia Clarke abbraccia il minimalismo a Londra

Léa Michel
@emilia_clarke / Instagram

L'attrice britannica Emilia Clarke ha appena sfoggiato uno dei look più spettacolari dell'anno. Il 3 giugno 2026, ha calcato il red carpet londinese con un elegante abito nero.

Uno spettacolare abito fluido della collezione pre-autunno 2026 di Dior.

Per la serata al Chancery Rosewood Hotel, Emilia Clarke ha scelto una creazione di Christian Dior della collezione pre-autunno 2026. Un abito midi in raso nero, tagliato nella pura tradizione del tubino: un taglio ampio, fluido, quasi fluttuante che scivola sul corpo. Il tessuto pesante e setoso abbraccia il minimalismo. Nessun taglio vistoso, nessuna decorazione, nessun drappeggio eccessivo: solo un materiale, un colore e una silhouette che cade senza sforzo. L'orlo finemente plissettato è asimmetrico, un sottile richiamo alla tradizione haute couture della maison francese.

Il dettaglio che fa la differenza: il nastro all'americana

L'unico elemento davvero scenografico dell'abito è la scollatura. Un collo all'americana, impreziosito da un lungo nastro di raso annodato intorno al collo, che scende a cascata sul davanti quasi fino all'orlo. Una linea verticale dinamica che conferisce all'intera silhouette un carattere architettonico. Ai piedi, Emilia Clarke ha optato per sandali neri con cinturini, che lasciavano intravedere una vistosa pedicure rossa: l'unico tocco di colore dell'intero look.

Capelli e bellezza: una firma raffinata

Sul fronte beauty, la stessa meticolosa attenzione ai dettagli è evidente. L'acconciatura è un bob chic con riga centrale, di un biondo miele che sfiora le spalle, liscio da un lato e raccolto dietro l'orecchio dall'altro. È un taglio che Emilia Clarke sfoggia ormai come suo segno distintivo. Quanto al trucco, sopracciglia scolpite, ciglia definite, labbra nude rosate e incarnato radioso: tutto sobrio, tutto di una luminosità naturale. Un beauty look perfettamente adatto a un abito che, giustamente, doveva essere il punto focale.

Una presenza simbolica alla sera

Al di là della scelta di stile, l'apparizione di Emilia Clarke è stata significativa. L'attrice de "Il Trono di Spade" è stata infatti la prima a ricevere un premio durante la serata, dove, in un discorso ampiamente apprezzato, ha parlato della sua battaglia contro le conseguenze delle due emorragie cerebrali subite nel 2011 e nel 2013 durante le riprese della serie. "Quindici anni dopo la prima emorragia, ho la prospettiva necessaria per apprezzare quanto sia stato difficile quel periodo", ha confidato, aggiungendo che "la guarigione è importante quanto la sopravvivenza". Una dichiarazione potente, pronunciata in un abito la cui sobria eleganza sembrava proprio permetterle di essere al centro dell'attenzione.

Con questo abito Dior dalla fluidità squisita, Emilia Clarke regala una delle dichiarazioni di stile più sorprendenti della stagione. In un periodo in cui le apparizioni sul red carpet spesso si contendono il primato, la sua scelta parla da sola: un'eleganza sobria in cui colore, tessuto e taglio si rivelano protagonisti. Emilia Clarke dimostra che si può essere al centro dell'attenzione a un evento pur mantenendo una notevole discrezione. E che questa, forse, è proprio la forma più bella di eleganza.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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