"Un viso incredibile": a 38 anni, questa modella britannica sta conquistando il web.

Anaëlle G.
@rosiehw / Instagram

La modella e attrice britannica Rosie Huntington-Whiteley sta conquistando il web con le sue foto minimaliste scattate in studio, in cui risplende la sua naturale eleganza.

Un ritratto in studio ritenuto dotato di "bellezza senza tempo".

Rosie Huntington-Whiteley, ex angelo di Victoria's Secret e icona della moda, ha recentemente condiviso su Instagram un ritratto in bianco e nero in cui indossa un blazer bianco oversize con colletto alla coreana, pantaloni neri skinny e orecchini pendenti. I suoi intensi occhi truccati con uno smokey eye, le labbra beige lucide e i capelli biondi e lisci incorniciano il suo viso. Questo scatto, realizzato su uno sfondo bianco, cattura perfettamente il suo carisma magnetico.

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I suoi follower su Instagram sono unanimi nei loro elogi: "Un viso incredibile!" , "Un'eleganza naturale assoluta" , "Sei una dea". Migliaia di like si riversano su di lei, celebrandone la bellezza. Rosie, modella, attrice e madre di due figli (Riser e Jack) avuti con l'attore e produttore britannico Jason Statham, incarna, secondo i suoi fan, l'essenza stessa del fascino e della grazia, unendo raffinatezza, naturalezza e un'aura irresistibile che conquista tutti.

In sintesi, Rosie Huntington-Whiteley affascina e dimostra che la bellezza fa rima con l'autenticità: niente filtri eccessivi, solo un'eleganza innata che fa vibrare il web.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
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