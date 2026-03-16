"È quasi irriconoscibile": Emma Stone incanta in un abito argentato

L'attrice e produttrice americana Emma Stone ha catturato l'attenzione di tutti sul red carpet degli Oscar 2026 con un abito argentato di Louis Vuitton che ha suscitato un'ondata di ammirazione tra i fan.

Un abito argentato minimalista e d'effetto

Nominata come miglior attrice per il suo ruolo in "Bugonia", Emma Stone ha optato per il minimalismo con un lungo abito bianco argentato dai delicati riflessi. La silhouette evocava un'eleganza alla Jane Austen grazie alle maniche corte e svasate, rivisitate da una profonda scollatura a V e da una schiena scoperta che modernizzava l'intero look. Questa creazione di Louis Vuitton combinava linee pulite con tagli audaci, esaltando un'eleganza senza tempo in una cornice scintillante.

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Una metamorfosi che sta provocando una sensazione

Sui social media, i fan si scatenano in elogi: "È quasi irriconoscibile!" , "Trasformata!" , "Un viso radioso" : questi commenti sottolineano una luminosità particolare, come se l'abito argentato avesse rivelato una nuova Emma Stone, traboccante di luce e sicurezza. Questo look minimalista, infatti, ha accentuato in modo particolare i suoi lineamenti e il suo sorriso smagliante.

Questo abito argentato ha segnato una svolta di stile per Emma Stone, acclamata dai fan per la sua "trasformazione abbagliante" e per l'incarnato radioso che ha illuminato il red carpet. Un'apparizione che verrà ricordata come una delle più belle degli Oscar 2026.