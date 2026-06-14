Con un look dai toni pastello, Charli D'Amelio affascina con una silhouette retrò.

Julia P.
@charlidamelio / Instagram

La content creator americana Charli D'Amelio è ormai molto più di una star di TikTok. Con milioni di follower sulle sue piattaforme social, ha recentemente posato per un nuovo servizio fotografico di moda e ha pubblicato le immagini sul suo account Instagram. Il servizio, caratterizzato da un look pastello dal sapore decisamente retrò e curato dalla sua stylist Carlee Barrow, ha riscosso un'ondata di commenti entusiasti.

Un top a pois verde pastello

Nella foto che sta facendo scalpore, Charli D'Amelio indossa un reggiseno aderente color verde pallido. Il dettaglio che rende il capo degno di nota è la scollatura a cuore, accentuata da una delicata balza ricamata. Il tessuto, punteggiato da minuscoli pois neri, aggiunge un tocco immediatamente nostalgico all'intero look.

La scelta del verde pastello non è da sottovalutare. Questa tonalità si allinea ai toni "sorbetto" tanto in voga sulle passerelle Primavera/Estate 2026, in linea con le palette delicate e luminose che dominano questa stagione. È un colore elegante che si addice perfettamente all'immagine di una giovane donna dallo stile distintivo.

Pantaloni a vita alta per una silhouette retrò

A completare il top, Charli D'Amelio indossa uno slip a vita alta coordinato, stretto in vita da un'ampia cintura nera. L'insieme crea una silhouette direttamente ispirata alle pin-up degli anni '50, quando pois, colori pastello e tagli a vita alta costituivano una delle combinazioni più iconiche dell'epoca. La fascia in vita a vista tra top e slip aggiunge un tocco di modernità. Si tratta di una scelta di moda intelligente che reinterpreta lo stile vintage senza scadere nel mero travestimento.

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Gioielli d'oro e trucco retrò

Per quanto riguarda gli accessori, Charli D'Amelio ha optato per la coerenza. Un choker dorato, un ciondolo abbinato, un anello dorato e un bracciale d'argento hanno completato con discrezione il look. Anche il trucco ha seguito lo stesso tema: eyeliner preciso, un delicato fard rosa e, soprattutto, un rossetto rosso intenso, un elemento distintivo delle iconiche fotografie di moda dei decenni passati. La sua acconciatura, con riga centrale e ciocche fluenti che le ricadevano sulle spalle, ha perfezionato il look retrò.

Con questo look pastello ispirato alle pin-up, Charli D'Amelio ci ricorda di essersi affermata come una delle figure più seguite della sua generazione. E, come prevedibile, conferma che la nostalgia rimane uno dei terreni di gioco più potenti della moda.

Julia P.
Julia P.
Sono Julia, una giornalista appassionata di storie avvincenti da scoprire e condividere. Con uno stile di scrittura creativo e un occhio attento, mi impegno a dare vita a una vasta gamma di argomenti, dalle tendenze attuali e dalle questioni sociali alle delizie culinarie e ai segreti di bellezza.
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