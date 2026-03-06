"I gatti non sono animali amichevoli": le dichiarazioni di questa cantante scatenano polemiche

Il rapper americano Doechii ha recentemente scatenato una bufera su Threads affermando senza mezzi termini che i gatti "non sono animali amichevoli". Le sue parole schiette hanno scatenato una bufera tra gli amanti dei gatti e riacceso l'annoso dibattito tra "team gatto" e "team cane".

Gli utenti di Internet miagolano di rabbia

"La gente si comporta come se odiare i gatti fosse un crimine, quando in realtà non sono amichevoli", ha esclamato Doechii. Ha aggiunto: "Non vogliono essere addomesticati, lasciateli in pace! I vostri animali domestici vi graffiano e vi picchiano, non ci posso credere, lol."

Le reazioni sono state immediate: un utente ha difeso il suo gatto "che si comporta come un cane", al che Doechii ha replicato: "Nota che ti è piaciuto perché si è comportato come un cane... QED". Di fronte alle accuse di stereotipi, ha insistito: "Se chiedo al proprietario di un gatto di rimboccarsi le maniche, gliele strapperò".

Doechii è fermo: "È reciproco".

Nonostante le dimostrazioni di affetto felino, la rapper rimane imperturbabile: "È reciproco", risponde a chi insinua che i gatti non la amano. Ammette, tuttavia, di ammirare i "bellissimi occhi" di un gatto pubblicati nei commenti, a dimostrazione del fatto che non è del tutto "anti-gatto".

Rispettare tutti gli animali

Ricordiamoci che gli animali, nel loro insieme, desiderano semplicemente vivere in pace. Alcuni cercano la vicinanza e l'affetto degli umani, altri preferiscono semplicemente la loro tranquillità, ma nessuno merita di essere odiato per la sua natura. Gatti, cani e altre specie hanno ciascuno la propria personalità e il proprio modo di interagire con noi. Piuttosto che contrapporre le proprie sensibilità, l'essenziale è mostrare gentilezza verso tutti gli esseri viventi con cui condividiamo il pianeta. Dopotutto, una Terra in cui umani e animali coesistono rispettosamente non può che essere un posto migliore.

In definitiva, Doechii ha toccato un nervo scoperto: l'amore incondizionato per i gatti. La sua schiettezza è tanto divertente quanto divisiva, e ci ricorda che nemmeno le star dei Grammy riescono a conquistare tutti quando si trovano di fronte a un gatto recalcitrante.