Durante un'intervista su Spotify a Buenos Aires, la cantautrice, musicista, produttrice e attrice spagnola Rosalía ha lanciato una bomba sui suoi criteri romantici: "Il mio tipo di uomo? Deve essere gay". Questa risposta ha sorpreso molti, riaccendendo le speculazioni sulla sua fluidità sessuale.

Fluidità assertiva, senza etichette

Durante A/Presenta di Spotify , la scrittrice argentina Mariana Enríquez ha chiesto a Rosalía: "Qual è la qualità che apprezzi di più in un uomo?". Rosalía ha subito risposto: "Che sia gay". Le due donne sono scoppiate a ridere, e Mariana Enríquez ha aggiunto: "Beh, siamo in due!".

Rosalía spiega: "È curioso che separiamo le due cose, perché la prima cosa che attrae qualcuno è una qualità che possiede". Per le donne, apprezza l'umorismo. Nel 2024, in un'intervista alla rivista ELLE, Rosalía ha chiarito: "Penso alla libertà. È questo che mi guida", rifiutando qualsiasi rigida categoria.

Passato con Hunter Schafer e voci

Rosalía ha avuto una breve relazione con l'attrice, regista, sceneggiatrice e modella americana Hunter Schafer ("Euphoria") nel 2019. Hunter ha confermato nel 2024 di avere una "bellissima e duratura amicizia". La cantante, che ha collaborato con la cantautrice e attrice americana Billie Eilish e il rapper Bad Bunny, si unirà al cast della terza stagione della serie "Euphoria".

Una dichiarazione che sta suscitando molto clamore

Questa franchezza riflette l'evoluzione delle norme: celebrare l'amicizia profonda, l'umorismo e la libertà al di là del genere. Rosalía probabilmente incarna una generazione fluida in cui l'amore non è definito da categorie.

In definitiva, Rosalía è un romanzo allo stesso tempo inquietante e liberatorio. Questo racconto intimo di relazioni celebra la fluidità dell'amore senza tabù, ricordandoci che l'attrazione trascende le etichette. Una superstar che vive liberamente, ed è fonte di ispirazione!