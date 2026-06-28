Olivia Wilde sta riportando in auge la tendenza degli abiti ispirati all'epoca vittoriana.

Fabienne Ba.
@oliviawilde / Instagram

L'attrice, produttrice, regista e sceneggiatrice irlandese-americana Olivia Wilde ha dimostrato ancora una volta il suo innato talento per il red carpet. Ha fatto scalpore alla première del suo film "The Invite", indossando un abito Saint Laurent d'ispirazione vittoriana che incarna alla perfezione una delle principali tendenze moda del momento.

Un'apparizione molto attesa al DGA Theater

Olivia Wilde ha fatto una delle sue apparizioni più memorabili dell'anno al DGA Theater di Los Angeles. Era lì per presentare il suo nuovo film, "The Invite", di cui è co-sceneggiatrice, regista e interprete. Sul red carpet, ha posato accanto ai suoi colleghi: l'attore americano Seth Rogen, l'attrice spagnola Penélope Cruz e l'attore americano Edward Norton. Questa presenza collettiva ha contribuito a trasformare la proiezione in un vero e proprio evento, attirando l'attenzione di fotografi e fan.

Un abito Saint Laurent dal carattere vittoriano.

L'elemento centrale di questo look è senza dubbio l'abito, disegnato da Saint Laurent. Il capo interamente nero gioca su riferimenti estetici particolarmente audaci: maniche voluminose e a sbuffo, gonna a più strati, profonda scollatura a V e vita enfatizzata da un audace cut-out. La silhouette evoca direttamente i codici degli abiti vittoriani, tradizionalmente caratterizzati da una costruzione architettonica e da volumi sulle spalle. Questo approccio stilistico riflette l'impegno della maison francese verso capi di forte impatto, capaci di veicolare una vera e propria narrazione visiva attraverso la loro sola costruzione.

Karla Welch, partner stilistica di lunga data

Questo look è stato orchestrato dalla stylist Karla Welch, collaboratrice di lunga data di Olivia Wilde. La rinomata stylist, che lavora anche con numerose altre attrici di Hollywood tra cui Tracee Ellis Ross e Sarah Paulson, è nota per il suo rifiuto delle silhouette convenzionali. Il suo stile distintivo, al contempo architettonico e femminista, è chiaramente evidente nella scelta di questo abito di Saint Laurent, che fonde riferimenti storici con un taglio decisamente contemporaneo. Questo approccio conferma la qualità della collaborazione tra le due donne, che ha già dato vita ad alcune delle apparizioni più memorabili di Olivia Wilde negli ultimi anni.

Gioielli con smeraldi per completare il look

Per completare questo abito spettacolare, Olivia Wilde ha optato per gioielli particolarmente preziosi. Ha indossato un set di Hanut Singh, designer indiano rinomato per i suoi pezzi ornamentali ispirati all'Art Déco e agli stili orientali. Il set comprendeva orecchini pendenti impreziositi da scintillanti smeraldi, e un anello abbinato con la stessa pietra preziosa. Il verde intenso degli smeraldi creava un contrasto sorprendente con il nero dell'abito, in un sapiente gioco di colori. Questa scelta dimostra la cura dedicata a ogni dettaglio della silhouette, perfettamente in linea con l'atmosfera cerimoniale desiderata.

Un'elegante acconciatura raccolta per lasciare che l'abito sia il protagonista.

Per quanto riguarda l'acconciatura, Olivia Wilde ha optato per un'eleganza sobria. Ha sfoggiato uno chignon liscio e meticolosamente strutturato che le incorniciava perfettamente il viso. Questa acconciatura, elegante e pratica allo stesso tempo, ha permesso all'abito e ai gioielli di essere i protagonisti. Questo approccio si allinea a un principio chiave delle apparizioni sul red carpet: quando l'abito è appariscente, l'acconciatura deve completarlo senza oscurarlo. Lo chignon liscio, ormai un must delle apparizioni hollywoodiane contemporanee, gioca anche su riferimenti storici che richiamano l'ispirazione vittoriana dell'abito.

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Una tendenza moda decisamente attuale

Con questo look, Olivia Wilde abbraccia appieno una delle principali tendenze moda del momento: il ritorno di ispirazioni storiche, e in particolare vittoriane, alle silhouette contemporanee. Colli alti, maniche voluminose, pizzi neri, silhouette architettoniche: tutti elementi che caratterizzavano gli abiti del XIX secolo e che gli stilisti stanno ora reinterpretando.

Con il suo abito Saint Laurent d'ispirazione vittoriana, i gioielli di smeraldi e l'elegante chignon, Olivia Wilde ha fatto un'apparizione davvero straordinaria al DGA Theater. Al di là del look, si è trattato di un vero e proprio progetto artistico e di un commovente omaggio all'attrice, regista e produttrice americana Diane Keaton, che Olivia Wilde ha voluto condividere con i suoi fan. È la dimostrazione che, nel mondo del cinema come in quello della moda, alcune apparizioni sul red carpet trascendono la semplice "esibizione di stile" per diventare autentiche narrazioni personali.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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