Considerata "troppo mascolina", questa cantante emergente sta affrontando critiche riguardo al suo aspetto.

Anaëlle G.
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La rapper e cantautrice portoricana Young Miko è stata criticata per essere "troppo mascolina" a causa del suo stile androgino e del suo "flow trap aggressivo".

Uno stile streetwear che non gode di popolarità universale online.

La giovane Miko indossa spesso felpe oversize, pantaloni a gamba larga, catene XXL, scarpe da ginnastica massicce e capelli corti o una coda di cavallo tirata indietro: un look "maschiaccio" che si scontra con i cosiddetti "codici femminili" tradizionali del reggaeton. Questo stile rivisitato in chiave Y2K, ispirato agli anime e ai tatuaggi, rafforza la sua immagine di "regina queer", ma attira derisione sui social media, dove viene accusata di non essere "abbastanza femminile" o di essere "come un ragazzo".

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Reazioni negative da parte della comunità queer nella scena latina urbana

Il suo rap diretto – come in "Lisa" o "Rookie of the Year" – adotta i codici machisti del rap urbano, dove il flirt è diretto e senza filtri. Questo atteggiamento, spesso descritto come un "posizionamento aggressivamente maschile", sovverte le norme di un genere storicamente segnato dal patriarcato e dall'omofobia. Il risultato: una virulenta reazione negativa online, dove alcuni la giudicano "troppo mascolina per essere lesbica", rivelando le aspettative normative ancora forti, persino all'interno del suo stesso pubblico.

In quanto artista apertamente lesbica, Young Miko sfida le convenzioni ritraendo le relazioni saffiche senza ridurle a sofferenza o marginalità. Questa visibilità, tuttavia, è accompagnata da ricorrenti critiche sessiste e omofobe: commenti sul suo corpo considerato "troppo mascolino", sul suo aspetto senza trucco o sul suo rifiuto di conformarsi alle tradizionali categorie di genere.

Questo contrasto è tanto più evidente in quanto il suo successo continua a crescere: concerti sold-out, in particolare all'El Coliseo nel 2025, e importanti collaborazioni con figure del genere come il cantante colombiano di latin trap e reggaeton Karol G. Nonostante ciò, le critiche persistono sui social network come TikTok o Reddit, a dimostrazione delle tensioni tra evoluzione artistica e resistenza culturale nella scena urbana.

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Nominata per un Latin Grammy, tour XOXO tutto esaurito: Young Miko trasforma finalmente le critiche in forza, creando uno spazio sicuro per le persone LGBTQ+ nel Latin trap (un sottogenere musicale dell'hip-hop latino).

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
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