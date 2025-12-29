Demi Moore e le sue figlie, vestite in pigiama, suscitano scalpore questo Natale.

A ogni apparizione, Demi Moore irradia eleganza e fascino innato. Per Natale, l'attrice di Hollywood ha scelto di abbandonare gli abiti da red carpet per un look più casual. Circondata dalle sue tre figlie, Rumer, Scout e Tallulah Willis, Demi Moore ha condiviso una serie di adorabili foto di famiglia in cui indossavano tutte pigiami natalizi coordinati.

Una commovente riunione di famiglia

In un post condiviso su Instagram, Demi Moore ha offerto uno scorcio del suo Natale in famiglia. La giornata è stata ricca di risate, animali e una meravigliosa e calda atmosfera invernale. L'attrice e le sue figlie hanno posato fianco a fianco, circondate dai propri cari, tutte vestite con abiti coordinati a quadri rossi e bianchi. Per completare la scena, Demi ha indossato un cappello da Babbo Natale, aggiungendo un tocco giocoso all'atmosfera altrimenti commovente.

La didascalia del post, "Ho Ho Ho... Cani, anatre, pigiami e neve 🐕🦆😴❄️" , riassume perfettamente lo spirito di semplicità e convivialità che emanano queste immagini. Tra cani, anatre e neve, la famiglia Moore dà priorità al piacere di stare insieme.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Rumer Glenn Willis (@rumerwillis)

Sono così vicini che sembrano gemelli

Ciò che ha colpito gli utenti di internet è stata la straordinaria somiglianza tra Demi Moore e le sue figlie. Con i loro sorrisi identici, i lunghi capelli castani e il legame profondo, le quattro donne sembrano letteralmente copie carbone l'una dell'altra. I commenti di elogio sono piovuti sotto il post: "Gemelle perfette!" o "Il fascino è nei geni!"

Le tre giovani donne, nate dal precedente matrimonio con Bruce Willis, mantengono uno stretto legame familiare, anche dopo la separazione dei genitori. Nonostante l'assenza dell'attore dalle foto, Demi e Bruce rimangono uniti attorno ai loro figli, un legame reso ancora più forte dalla diagnosi di demenza dell'attore, che Demi Moore ha sostenuto con compassione.

Un Natale pieno di dolcezza e serenità

Tra tour promozionali e apparizioni glamour, Demi Moore sembra assaporare ogni momento di tranquillità con la sua famiglia. Dopo un anno impegnativo, l'attrice si sta prendendo una meritata pausa, dimostrando di saper destreggiarsi brillantemente tra vita pubblica e familiare.

Che indossi il pigiama o un abito da sera, Demi Moore incarna quell'eleganza rilassata che le è tutta particolare, una semplicità sincera che è il suo più grande fascino.