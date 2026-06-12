Rihanna sorprende con una trasformazione dei capelli ispirata agli anni '60.

La cantante e imprenditrice barbadiana Rihanna non ha mai smesso di reinventare la sua immagine. Di recente ha svelato un'importante trasformazione dei capelli durante un servizio fotografico per una rivista indipendente di New York. Il risultato: un biondo luminoso e un'acconciatura voluminosa che richiama direttamente le icone degli anni '60. Il look ha immediatamente scatenato un putiferio sui social media.

Una copertina di moda molto attesa

Le immagini, pubblicate sul suo account Instagram, mostrano Rihanna sotto una luce radicalmente diversa. Sono spariti i capelli castano scuro o rosso intenso che hanno caratterizzato le sue recenti apparizioni pubbliche: al loro posto c'è un biondo chiaro, quasi platino. Questa trasformazione capillare è tanto più sorprendente in quanto accompagnata da uno styling teatrale e preciso nei riferimenti. Il servizio fotografico presenta la cantante in una successione di look haute couture in cui la nuova tonalità funge da filo conduttore. Ogni immagine, ogni outfit, ogni posa sembra concepita come un vero e proprio tableau visivo.

Una cotonatura bionda a nido d'ape, un omaggio alle dive degli anni '60.

Il dettaglio di bellezza che rende questo servizio fotografico particolarmente iconico è l'acconciatura. Rihanna sfoggia un'acconciatura a nido d'ape, quel voluminoso chignon alto reso popolare all'inizio degli anni '60 dai parrucchieri di Hollywood. All'epoca, era l'acconciatura distintiva delle grandi muse del cinema americano e britannico: Audrey Hepburn in "Colazione da Tiffany", Brigitte Bardot in diversi suoi film francesi e Aretha Franklin sulle copertine dei suoi album.

In seguito, la chioma spettinata di Amy Winehouse ha riportato in auge il fascino contemporaneo dell'acconciatura a nido d'ape. Oggi, Rihanna abbraccia questa estetica: prova, se mai ce ne fosse bisogno, del ritorno dello stile vintage sulle passerelle e negli editoriali di moda.

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Diversi look di alta moda per un servizio fotografico impeccabile.

Per completare la sua nuova acconciatura, Rihanna ha incorporato numerosi riferimenti nei suoi outfit. In una foto, posa con un abito nero e rosso con frange floreali, indossato sopra un costume da arlecchino da circo. Una serie di bracciali d'oro ai polsi rafforza la dimensione grafica del look.

In un'altra immagine, indossa un mantello patchwork della collezione haute couture Primavera/Estate 2026 di una grande casa di moda parigina, abbinato a décolleté nere affusolate e anelli scultorei. In ogni scatto, lo styling alterna teatralità e precisione haute couture. Una perfetta dimostrazione di ciò che Rihanna sa fare meglio: trasformare un servizio fotografico di moda in una vera e propria performance visiva.

Con questa trasformazione bionda e il look ispirato all'acconciatura a nido d'ape, Rihanna realizza uno dei suoi servizi fotografici più sorprendenti dell'anno. È una dimostrazione che ci ricorda come sia una delle artiste più capaci di reinventare la propria immagine senza mai perdere la propria identità.