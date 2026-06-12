Prima dei Mondiali, il look di Rihanna potrebbe far rivivere una tendenza

Ad ogni sua apparizione, Rihanna trasforma anche il marciapiede più piccolo in una passerella improvvisata. Ai primi di giugno, a New York, la cantante e imprenditrice barbadiana ha nuovamente attirato l'attenzione con un look che fondeva influenze sportive con eleganza urbana. Ora che i Mondiali di calcio del 2026 sono nel pieno svolgimento (dall'11 giugno al 19 luglio), il suo stile potrebbe benissimo confermare il ritorno di una tendenza che è già pronta a decollare.

Quando la maglia da calcio cambia campo

Avvistata al Governors Ball Music Festival, dove si esibiva il suo compagno A$AP Rocky, Rihanna ha sfoggiato un mix di stili sorprendente ma efficace. Il pezzo forte: una maglia da calcio nera oversize con il numero 18 stampato sopra. Invece di abbinarla a pantaloni casual, l'artista ha optato per una gonna midi a tubino nera, impreziosita da dettagli arricciati e un orlo a balze. Un modo per giocare con i contrasti e ricordare a tutti che nella moda non esistono regole fisse.

Per completare il suo look, Rihanna ha optato per décolleté bianche a punta, una borsa Louis Vuitton, gioielli d'oro a strati e occhiali da sole oversize. Questa combinazione dimostra che l'abbigliamento sportivo può trovare perfettamente posto in un guardaroba sofisticato.

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"Blockcore", ovvero l'arte di sovvertire i codici

Questa fusione di stili ha un nome: "blokecore". Resa popolare su TikTok negli ultimi anni, questa estetica reinterpreta gli outfit tipici dei tifosi di calcio britannici. Magliette vintage, un look rilassato e riferimenti alla cultura calcistica diventano elementi integranti di questo stile.

Considerato a lungo una tendenza di nicchia, questo stile ha gradualmente conquistato figure influenti nel mondo della moda. Indossato con una gonna fluida, ballerine o tacchi, il jersey si sta allontanando dalla sua immagine strettamente sportiva per diventare un capo di moda a tutti gli effetti. Il fascino del blockcore risiede anche nella sua libertà: incoraggia a creare outfit che riflettano la propria personalità, i propri gusti e i propri desideri, senza essere limitati a categorie predefinite.

Un capo già radicato nella cultura della moda

Sebbene Rihanna stia attualmente contribuendo a riportare la maglia da calcio sotto i riflettori, la sua storia nella moda risale a molto tempo prima. Già negli anni '90, David Beckham ha giocato un ruolo chiave nel cambiare l'immagine della maglia, indossandola ben oltre lo stadio. Nel corso del tempo, questo capo è diventato un simbolo culturale, crocevia tra passione sportiva ed espressione stilistica.

Negli anni 2010, stilisti come Virgil Abloh e Kim Jones ne hanno consolidato la legittimità incorporandone i codici nelle collezioni di lusso e streetwear. Ora, sta comparendo in silhouette più raffinate, come quella disegnata da Rihanna.

La maglia da calcio, protagonista inaspettata dei Mondiali del 2026.

Il tempismo è ovviamente perfetto per questa tendenza. Dall'11 giugno, i Mondiali del 2026 dominano le conversazioni e ispirano i guardaroba. In questo contesto, la maglia da calcio si è affermata come uno dei capi chiave della stagione. Lontana da regole e silhouette rigide, questa tendenza celebra soprattutto il piacere di vestirsi secondo il proprio stile. Tifare per una squadra, amare la moda o unire le due cose: perché scegliere?

Con questo look sorprendente, Rihanna ci ricorda soprattutto che un capo d'abbigliamento può raccontare molteplici storie contemporaneamente. E quest'estate, la maglia da calcio potrebbe benissimo diventare l'alleata di stile di chi ama coniugare comfort, personalità e creatività.