A 60 anni, questa cantante sta facendo scalpore con un corsetto allacciato

Fabienne Ba.
@shaniatwain / Instagram

La cantante country canadese Shania Twain ha fatto un'apparizione particolarmente appariscente a Wembley (Inghilterra) con un abito nero, in occasione del concerto di apertura del tour di Harry Styles.

Un'apparizione allo stadio di Wembley

È stato su uno dei palchi più leggendari del mondo che Shania Twain ha infiammato il pubblico. Il 12 giugno 2026, la cantante canadese si è esibita allo stadio di Wembley a Londra, aprendo il concerto di Harry Styles durante il suo tour "Together, Together". Questa serie di concerti, attualmente in corso nel Regno Unito, riunisce due artisti con stili musicali molto diversi. Per questa apparizione londinese, l'icona del country ha lasciato un'impressione indelebile sia con la sua performance che con la scelta del suo outfit.

Un corsetto nero allacciato e micro-shorts

Per la sua apparizione sul palco, Shania Twain ha optato per un look total black ispirato al pizzo. Il pezzo forte dell'ensemble era un corsetto senza spalline allacciato sul davanti, caratterizzato da un raffinato bordo in pizzo. Il corsetto presentava anche un'apertura sotto il seno. Shania Twain lo ha abbinato a dei micro-shorts neri, anch'essi impreziositi da un bordo in pizzo, che completavano alla perfezione l'outfit, creando un look total black. Questa combinazione ha conferito alla cantante una forte e teatrale presenza scenica.

Accessori neri e lucenti per amplificare l'effetto

Per quanto riguarda gli accessori, la cantante non ha lasciato nulla al caso. Shania Twain indossava collant neri e lunghi guanti senza dita che le arrivavano fino ai gomiti, in linea con lo stile del suo outfit. Intorno al collo, un ampio collare riccamente decorato catturava la luce, accompagnato da ciondoli a croce sovrapposti.

Ai piedi, stivali neri scamosciati alti fino alle ginocchia slanciavano la figura, completando un look rock e teatrale allo stesso tempo. Questa sovrapposizione di capi neri scintillanti trasformava ogni movimento di Shania Twain sul palco in un momento visivo di grande impatto. E per completare questo outfit meticolosamente studiato, Shania Twain ha optato per una chioma voluminosa e ondulata, in uno stile da palcoscenico ultra-chic.

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Una performance degna di nota agli Academy of Country Music Awards

Il concerto di Wembley arriva poche settimane dopo un'altra apparizione molto pubblicizzata di Shania Twain. Il 17 maggio 2026, ha presentato gli Academy of Country Music Awards a Las Vegas. Per l'occasione, ha scelto un abito di paillettes di Falguni Shane Peacock, impreziosito da ricami di pantera. Shania Twain ha anche sorpreso i suoi fan con una nuova acconciatura: una frangia dritta.

Lei rifiuta i codici del "mettere la testa a posto" spesso imposti alle donne dopo i 50 anni. Con numerose apparizioni di alto profilo, afferma il suo diritto a occupare il palco con la stessa intensità degli esordi. Questo approccio trova riscontro in quello di altre icone come Madonna, Cher e Tina Turner, che, a modo loro, si sono rifiutate di essere confinate in una visione rigida delle donne over 50 nell'industria musicale.

Con il suo corsetto allacciato, i micro-shorts e il colletto ornato, Shania Twain ribadisce ancora una volta la sua libertà estetica, la sua maestria performativa e la sua capacità di reinventare il proprio stile. È la dimostrazione che si può essere un'icona e continuare a sorprendere, scena dopo scena, look dopo look.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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