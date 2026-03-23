Sulla sabbia, Dua Lipa condivide un momento tenero con il suo fidanzato

La cantautrice britannica Dua Lipa ha infiammato Instagram con una carrellata di foto affettuose scattate in spiaggia con il suo fidanzato, e la foto di copertina della coppia ha fatto sciogliere i cuori online.

Una giostra carica di energia positiva

La prima immagine del carosello cattura perfettamente il loro legame: Dua Lipa e il suo fidanzato, l'attore britannico Callum Robilliard Turner, sono seduti fianco a fianco sulla sabbia finissima, rivolti verso la macchina fotografica. Sebbene gli occhiali da sole nascondano i loro occhi, le espressioni del viso rivelano la loro profonda unione. Il resto del carosello mostra altre istantanee: primi piani di una chitarra, piatti deliziosi.

Dua sfoggia lunghi capelli ondulati mossi dal vento, un rossetto discreto e braccialetti rossi che aggiungono un tocco di colore al suo look da spiaggia disinvolto. Il suo fidanzato, Callum Robilliard Turner, completa l'insieme con uno stile minimalista, esaltato dal sole californiano. Ogni foto trasuda leggerezza, come un'istantanea di una coppia in perfetta armonia, senza filtri eccessivi o messe in scena.

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I fan sono in totale adorazione

I commenti sono pieni d'amore: "Siete perfetti insieme!" , "La vostra intesa è contagiosa!" , "La coppia perfetta, continuate a vivere questi momenti!". Gli utenti di internet adorano questo lato rilassato di Dua, lontano dalle passerelle, e sottolineano la loro naturale alchimia. Molti notano che questi semplici momenti – risate condivise, sguardi teneri – li emozionano più di qualsiasi servizio fotografico professionale, confermando che la loro coppia emana un'aura autentica e magnetica.

Questa giostra sulla spiaggia conferma il potere di Dua Lipa: una star accessibile che sa come condividere la sua gioia. I fan celebrano all'unanimità una coppia che irradia felicità semplice e un'evidente affinità.