A 49 anni, Shakira fa scalpore con un look giallo ispirato ai Mondiali di calcio.

Shakira ha celebrato un altro successo con un look tanto vibrante quanto simbolico. La cantante colombiana ha condiviso una serie di foto a tema calcistico su Instagram per celebrare un traguardo importante: 100 milioni di visualizzazioni per "Dai Dai", la canzone ufficiale dei Mondiali del 2026. Un outfit giallo sgargiante, pensato come un vero e proprio omaggio al gioco più bello del mondo.

Un look giallo nei colori del calcio

Per l'occasione, Shakira ha optato per un crop top giallo, decorato con un disegno di un pallone da calcio da un lato e strisce rosse dall'altro. Lo ha abbinato a pantaloni e scarpe color giallo mango chiaro, insieme a guanti rossi aderenti che aggiungevano un tocco di stile. Con le braccia alzate, ha posato su un campo da stadio, come se si stesse immergendo nell'atmosfera elettrizzante di una grande serata di calcio. Trucco impeccabile, guance rosee e rossetto rosa, capelli sciolti sulle spalle: tutto studiato per un look radioso e festoso.

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Un cenno a "Dai Dai" e alla Coppa del Mondo

Questa scelta di abbigliamento era tutt'altro che insignificante. Accompagnava l'annuncio di un grande successo: "Abbiamo appena raggiunto 100 milioni di visualizzazioni con 'Dai Dai', grazie", ha scritto Shakira, ringraziando calorosamente i suoi fan. Pubblicata a metà maggio, questa canzone, interpretata con l'artista nigeriano Burna Boy, è l'inno ufficiale dei Mondiali di calcio del 2026, ospitati da Stati Uniti, Messico e Canada. Il tema calcistico del suo outfit riecheggiava quindi direttamente lo spirito della canzone.

La regina degli inni dei Mondiali

Con "Dai Dai", Shakira conferma un legame unico con il più grande evento calcistico. Shakira è l'artista che ha collaborato più frequentemente alla realizzazione di brani per la competizione: ci ha già regalato un remix di "Hips Don't Lie" nel 2006, la grande hit "Waka Waka" nel 2010 e "La La La" nel 2014.

Tra il suo look giallo sgargiante e il suo clamoroso successo musicale, Shakira dimostra ancora una volta di essere inseparabile dalla magia dei Mondiali. Conferma il suo status di icona, capace di coniugare moda, musica e passione per il calcio. Un debutto abbagliante, degno dell'evento.