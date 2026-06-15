Con un body tempestato di paillettes, Jennifer Lopez crea un look spettacolare

La cantante e attrice americana Jennifer Lopez ha appena fatto scalpore con una foto condivisa dal suo truccatore di lunga data, Ernesto Casillas, scattata durante una sessione di bellezza. Avvolta in un body interamente ricoperto di paillettes e con stivali alti fino alla coscia abbinati, sfoggia un look tanto spettacolare quanto perfettamente controllato, a riprova del perché sia una delle figure più riconoscibili sulla scena internazionale.

Un body con paillettes

Nella foto che circola sui social, Jennifer Lopez appare con un body interamente ricoperto di scintillanti decorazioni. Il dettaglio più sorprendente: una scollatura a V che arriva quasi all'ombelico. Un taglio magistrale che trasforma la silhouette in una vera e propria dichiarazione di haute couture. Il tessuto stesso del capo è, di per sé, un evento.

Ad ogni movimento, la luce cattura le paillettes, creando un effetto quasi liquido. Questo approccio ricorda le grandiose apparizioni sul palco di Jennifer Lopez, dal videoclip di "On The Floor" alla sua performance al Super Bowl del 2020. JLo non ha mai nascosto la sua passione per i capi scintillanti, e questo si inserisce perfettamente in questa tradizione.

Stivali sopra il ginocchio e acconciatura ondulata

Per completare il body, Jennifer Lopez ha optato per un paio di stivali sopra il ginocchio dello stesso colore. Le scarpe, della stessa tonalità del body, slanciano la silhouette conferendole immediatamente un'aria teatrale. L'insieme funziona come un vero e proprio costume di scena, ulteriormente valorizzato da un'illuminazione studiata nei minimi dettagli.

Per quanto riguarda l'acconciatura, J.Lo ha optato per un look ormai suo: i suoi lunghi capelli castani con mèches sono acconciati in morbide onde, con la riga in mezzo. Un taglio decisamente hollywoodiano che incornicia il viso mantenendo uno stile rilassato e fluente. Sul fronte beauty, il lavoro di Ernesto Casillas traspare nei dettagli: ombretto grigio, un blush rosa cipria e un rossetto nude, una combinazione moderna e luminosa.

Una posa allo specchio eseguita alla perfezione.

Un altro aspetto che rende la foto particolarmente suggestiva è la posa: davanti allo specchio del camerino, con i tacchi appoggiati sul tavolo e le gambe divaricate. Una messa in scena che ricorda i grandi ritratti delle star degli anni '80, un'epoca in cui le dive americane posavano con la stessa disinvolta sicurezza.

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Una nuova era stilistica è nel pieno del suo svolgimento.

Questa apparizione giunge in un momento particolarmente significativo per Jennifer Lopez. La cantante, attualmente impegnata nella promozione del suo nuovo film "Office Romance", ha pubblicato nelle ultime settimane una serie di look impeccabili. Dai dolcevita in mohair nero alle gonne leopardate di Balmain, le sue scelte di abbigliamento formano ormai una vera e propria narrazione visiva, in cui ogni uscita racconta una storia su una sfaccettatura della sua carriera in continua evoluzione.

Con questo body tempestato di paillettes e la scollatura vertiginosa, Jennifer Lopez regala una delle sue apparizioni più spettacolari dell'anno, confermando di essere una delle figure più capaci di incarnare questa fusione di presenza scenica e precisione haute couture.