Questa scelta, fatta da questa tennista, solleva una questione delicata nello sport femminile.

Océane Dodin non è riuscita a superare le qualificazioni per il Roland Garros 2026, ma il suo nome è ancora costantemente presente sui media francesi. Al di fuori dei campi da tennis, la tennista di Lille ha riacceso un dibattito di lunga data e delicato sullo sport femminile e sulle risorse a disposizione delle giocatrici che non rientrano nella top 10 mondiale.

Un'undicesima partecipazione al Roland-Garros dal sapore amaro

Alla sua undicesima apparizione al Roland Garros, Océane Dodin ha dato vita a una battaglia memorabile al primo turno di qualificazione il 19 maggio 2026 contro l'americana Kayla Day. Al termine di un match epico (6-4, 2-6, 7-6 (15)) deciso da un super tie-break sotto la pioggia parigina, la francese, inginocchiata sul campo in terra battuta, è scoppiata in lacrime.

Al secondo turno, ha perso contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, nonostante avesse annullato due match point. Per una giocatrice che solo pochi anni fa occupava la 46ª posizione del ranking WTA e che ora si trova in una posizione ben più modesta, l'obiettivo di raggiungere il tabellone principale del torneo nazionale si sta allontanando, e con esso, una parte consistente degli introiti del torneo stesso.

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Una lunga convalescenza, seguita da un ritorno

Prima della stagione 2026, Océane Dodin stava uscendo da un periodo particolarmente difficile: nove mesi di assenza dai campi a causa di una rara patologia dell'orecchio interno. Questo disturbo si è rivelato particolarmente debilitante per un'atleta di alto livello, costringendola a sospendere la sua carriera per quasi tutto il 2025.

È stato durante questo periodo di convalescenza che si è anche sottoposta a una trasformazione molto discussa. La tennista francese ha deciso di sottoporsi a un intervento di aumento del seno, diventando la prima giocatrice WTA in attività a parlare pubblicamente di un'operazione del genere. "Non mi vergogno di ammettere di essermi sottoposta a un intervento chirurgico. Sono molto contenta di averlo fatto", ha dichiarato a RMC Sport, aggiungendo: "Mi sento meglio nel mio corpo".

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"Non ho mai avuto troppi tabù."

È in questo contesto che Océane Dodin ha avviato, nel dicembre 2025, una collaborazione con una piattaforma a pagamento in abbonamento, sulla quale offre un mondo in cui, a suo dire, "il tennis incontra la sensualità". Foto in abbigliamento sportivo, scatti più suggestivi, interazioni dirette con i suoi abbonati: un'attività parallela che lei stessa ammette apertamente.

In una conferenza stampa al Roland-Garros, la giocatrice non ha usato mezzi termini. "Non ho mai avuto molti tabù", ha semplicemente riassunto. Su questa piattaforma, dove gestisce i propri contenuti, la sua community conta ormai quasi 30.000 iscritti.

Cosa rivela la sua storia sul tennis femminile

Al di là della scelta personale, ciò che colpisce è ciò che rivela. Secondo i dati consultati da franceinfo, il giocatore ha guadagnato solo circa 40.000 euro lordi nell'intera stagione 2025 e appena poche migliaia di euro all'inizio del 2026. Una cifra ben lontana dagli enormi premi in denaro vinti ai vertici del circuito. Eppure, il costo di una stagione tennistica professionistica – viaggi, allenamento, fisioterapia, alloggio – è di tutt'altra portata.

Per una giocatrice che non rientra più tra le prime 100, la sostenibilità economica del circuito diventa rapidamente illusoria. Questa "zona grigia" del tennis femminile, di cui si parla raramente, è tuttavia quella in cui opera la stragrande maggioranza delle giocatrici professioniste. La parabola di Océane Dodin mette quindi in luce un punto cieco: per molte atlete al di fuori della top 50, il reddito derivante dallo sport non è più sufficiente.

In definitiva, Océane Dodin ha trasformato l'occasione mancata nel tabellone principale del Roland Garros 2026 in una sfida collettiva. Rifiutando i tabù, affermando le proprie scelte e mettendo in luce ciò che queste rivelano sul sistema, la tennista di Lille ha innescato un dibattito fondamentale sul ruolo – e sulla precarietà – delle donne nel tennis d'élite.