A 68 anni, Sharon Stone torna in prima fila alla Settimana della Moda di Parigi.

L'attrice americana Sharon Stone ha fatto un ritorno memorabile in passerella, a più di trent'anni dalla sua ultima apparizione. Ha chiuso la sfilata di VETEMENTS, suscitando sorpresa ed emozione.

Una silhouette da ufficio rivisitata.

È stato alla sfilata Primavera/Estate 2027 di VETEMENTS, presentata il 26 giugno 2026 durante la Settimana della Moda Uomo di Parigi, che Sharon Stone ha fatto il suo memorabile ritorno in passerella. Indossava una camicia grigia abbinata a una cravatta bianca, in un classico stile business. Questo capo era indossato sotto un blazer oversize color crema dalle spalle strutturate, che conferiva una dimensione architettonica all'intera silhouette.

Questo capo basico, ereditato dai codici di abbigliamento da ufficio, è stato sapientemente sovvertito dalla scelta di un pantalone particolarmente audace. Questo approccio illustra perfettamente la filosofia del marchio VETEMENTS: rivisitare i classici del guardaroba urbano attraverso la lente della moda pop e decostruttivista.

Stivali alti fino alla coscia in vernice per infrangere le regole

Il dettaglio che ha trasformato questa silhouette in una vera e propria dichiarazione di stile risiede nella scelta della parte inferiore. Laddove ci si sarebbe potuti aspettare dei classici pantaloni sartoriali o una tradizionale gonna a tubino, Sharon Stone ha optato per un paio di stivali altissimi in vernice nera, che arrivano fino alla coscia. Questo contrasto tra la parte superiore strutturata, che ricorda l'abbigliamento da ufficio, e la parte inferiore audace, mutuata dall'abbigliamento da sera, illustra perfettamente l'approccio stilistico del marchio VETEMENTS.

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Una presenza magnetica sul podio

Al di là dell'abito, è stata la presenza scenica di Sharon Stone a conquistare il pubblico. Fedele alla sua immagine di "donna forte", l'attrice ha chiuso lo spettacolo con passo sicuro e uno sguardo particolarmente intenso, che ricordava le sue iconiche apparizioni degli anni '90. Questa performance ha generato notevole interesse, in parte perché ha portato alla luce un aspetto poco conosciuto della carriera di Sharon Stone. Prima di diventare l'indimenticabile star di "Basic Instinct" nel 1992, l'attrice americana aveva iniziato la sua carriera come modella.

Questo approccio mette in discussione il ruolo delle cosiddette donne mature nel mondo della moda.

Al di là dell'evento in sé, la presenza di Sharon Stone solleva una questione più ampia: la rappresentazione delle cosiddette donne mature nell'industria della moda. Per decenni, le passerelle sono state quasi esclusivamente riservate a figure "giovani", secondo una logica di ageismo ampiamente criticata. Nelle ultime stagioni, diverse case di moda hanno scelto di invitare modelle più mature a sfilare, in un graduale processo di diversificazione degli standard di bellezza. La scelta di Sharon Stone, a 68 anni, è pienamente in linea con questo cambiamento fondamentale, che sta progressivamente trasformando il volto delle passerelle.

Con il suo ritorno sulla passerella di VETEMENTS, Sharon Stone ha creato uno dei momenti più memorabili della Settimana della Moda di Parigi. Ha confermato ancora una volta il suo status di icona senza tempo, capace di trasformare una semplice apparizione in un vero e proprio evento culturale.