Per il suo compleanno, l'attrice Jessica Alba ha optato per un look sensazionale.

Fabienne Ba.
@jessicaalba / Instagram

L'attrice e imprenditrice americana Jessica Alba ha festeggiato il suo 45° compleanno il 28 aprile 2026 con i suoi cari. Il carosello di foto che ha condiviso su Instagram per l'occasione ha mescolato momenti teneri, citazioni ispiratrici e abiti di pizzo che hanno riscosso grande successo tra i suoi follower.

Un 45° anniversario celebrato con la famiglia e l'amore

Jessica Alba ha festeggiato il suo 45° compleanno insieme al compagno, l'attore americano di origini colombiane e messicane Danny Ramirez, e ai loro tre figli, Honor, Haven e Hayes. Ha condiviso su Instagram alcuni momenti della festa, foto d'infanzia e una selezione di citazioni significative per celebrare questo importante traguardo. Un compleanno intimo e sentito, ben lontano dalle grandi feste di Hollywood.

Due look in pizzo per una serata in due parti

Per la cena del suo compleanno, Jessica Alba ha indossato un top nero con scollo quadrato e spalline sottili, rifinito con pizzo a ciglia, abbinato a orecchini pendenti turchesi e diverse collane d'oro sovrapposte. Più tardi, quello stesso giorno, ha indossato un top bianco con scollo a V e pizzo floreale, sotto un blazer marrone strutturato: i capelli erano acconciati in morbide onde, grandi orecchini d'oro alle orecchie e, con gli occhi chiusi, si è gustata la sua fetta di torta di compleanno.

Non è un caso che i due abiti scelti per questo compleanno condividano lo stesso dettaglio: un inserto in pizzo sulla scollatura. Questa scelta stilistica riflette la direzione intrapresa da Jessica Alba nelle ultime stagioni: capi raffinati che puntano sulla leggerezza pur mantenendo un'eleganza impeccabile.

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Un messaggio di auguri che dice molto

Al di là degli abiti, è stata la didascalia del post a colpire i suoi follower. "Un altro giro di sole... e in qualche modo, più dolce, più forte, più me stessa che mai", ha scritto. "Quest'ultimo anno è stato meraviglioso. Di quelli che ti spingono nella giusta direzione, ti aprono e ti mostrano quanto amore e luce ti circondano", ha continuato. Ha concluso ringraziando i suoi figli, il suo compagno e i suoi amici più cari: "La mia famiglia. I miei tre bambini... tutto il mio cuore. Voi illuminate ogni cosa".

Una donna che scrive le proprie regole

Scoperta a 19 anni nella serie "Dark Angel", ruolo che le è valso una nomination al Golden Globe, Jessica Alba ha poi costruito un impero imprenditoriale, co-fondando nel 2011 "The Honest Company", un marchio di prodotti naturali per neonati e per la casa che ha raggiunto una valutazione di un miliardo di dollari. A 45 anni, attrice, imprenditrice e madre di tre figli, incarna il successo moderno, combinando acume negli affari, influenza mediatica e impegno familiare, rimanendo al contempo una figura chiave nel lifestyle e nell'emancipazione femminile.

In breve, Jessica Alba ha festeggiato il suo 45° compleanno a modo suo: con stile, sincerità e rimanendo fedele a se stessa. Spesso è così che si festeggiano i compleanni migliori.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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