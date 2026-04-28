L'attrice Eva Longoria, che vive in Spagna, rivela cosa le manca di più degli Stati Uniti.

L'attrice, regista, produttrice e modella americana Eva Longoria ha voltato pagina senza esitazione, lasciandosi alle spalle la sua vita negli Stati Uniti. Tuttavia, anche gli espatriati più appagati provano un pizzico di nostalgia. Durante la promozione della sua serie CNN "Searching for France", Eva Longoria ha parlato con People di ciò che la sua nuova vita in Spagna non può offrirle.

Una vita in Spagna che ho scelto e che amo profondamente.

Trasferitasi in Spagna nel 2024 con il marito José Bastón e il figlio di 7 anni Santiago, Eva Longoria si gode uno stile di vita radicalmente diverso da quello che conduceva a Los Angeles. Cammina ovunque, non c'è traffico e i pasti si gustano con calma, spiega. Questo lusso quotidiano è qualcosa che contrappone senza esitazione alla cultura americana del "pranzo di lavoro", che descrive come "aberrante: sempre di fretta, mai veramente rilassata".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Ciò che gli manca: la sua famiglia in Texas.

Tra le cose che le mancano, Eva Longoria dice: "Mi manca la mia famiglia in Texas", ammette semplicemente. Suo figlio Santiago, invece, è felicissimo di rivedere i suoi cugini spagnoli, e l'attrice sottolinea che la famiglia rimane centrale nel suo stile di vita: "Vogliamo essere circondati dalla famiglia". Per compensare la distanza, la famiglia viaggia regolarmente avanti e indietro in Messico, dove vivono anche alcuni dei loro parenti.

Suo figlio Santiago si sente molto a suo agio in Spagna, soprattutto grazie alla presenza dei cugini. E Eva Longoria non fa mistero del fatto che la sua partenza dagli Stati Uniti nel 2024 sia stata anche politica: ha esplicitamente collegato la sua decisione di lasciare il Paese alla rielezione di Donald Trump. Finché lui sarà al potere, un ritorno non è nei suoi piani.

L'altra cosa che manca: il vero cibo messicano.

L'altra assenza notevole, e forse la più sorprendente, è quella gastronomica. "E anche del buon cibo messicano. È semplicemente impossibile trovare del vero cibo messicano di qualità in Europa", si lamenta. Un delizioso paradosso per una persona che esplora le cucine del mondo nei suoi programmi di viaggio e che ha già dedicato un'intera stagione alla gastronomia messicana.

La Francia come nuovo campo di esplorazione

È stato durante la promozione della sua nuova serie, "Eva Longoria: Searching for France", presentata in anteprima su CNN il 12 aprile 2026, che ha condiviso queste riflessioni. La serie, composta da otto episodi, la porta ad attraversare la Francia, dalla Bretagna all'Alsazia passando per la Provenza, alla scoperta dei suoi tesori culinari. Forse questo è un modo per compensare, almeno in parte, la sua nostalgia per il buon cibo, anche se la cucina messicana, per sua stessa ammissione, rimane insostituibile.

In breve, Eva Longoria si è costruita una vita felice dall'altra parte dell'Atlantico. Sembra che le manchino solo la sua famiglia in Texas e i tacos del suo paese d'origine. Un piccolo prezzo da pagare per chi ha lasciato tutto alle spalle, senza sembrare pentirsi della sua scelta nemmeno per un istante.