Taylor Swift e Travis Kelce impongono una regola inaspettata per il loro matrimonio.

Fabienne Ba.
@taylorswift / Instagram

La cantautrice americana Taylor Swift e il giocatore di football americano Travis Kelce si preparano a pronunciare il fatidico "sì", ma questa cerimonia sarà molto più di un semplice "momento sentimentale". La coppia avrebbe infatti deciso di trasformare il loro evento privato in una vera e propria occasione di generosità, invitando tutti gli ospiti a rinunciare ai regali in favore di donazioni benefiche.

Una richiesta chiara agli ospiti

Secondo diverse testate di gossip, Taylor Swift e Travis Kelce avrebbero comunicato ai loro cari di non desiderare regali di nozze, spiegando di possedere già "più che a sufficienza" beni materiali. Il loro team organizzativo avrebbe inoltre informato gli invitati che, anziché scegliere regali, sono incoraggiati a fare donazioni a enti di beneficenza a cui tengono.

Una generosità che non sorprende affatto

Taylor Swift viene regolarmente citata per il suo impegno benefico "discreto": sostiene cause legate alla salute, all'istruzione, all'edilizia abitativa e agli aiuti di emergenza, spesso senza l'attenzione ufficiale dei media. Per i suoi amici più stretti e i fan di lunga data, questa richiesta di donazioni anziché di regali sembra perfettamente coerente con la sua immagine di donna che vuole "aiutare gli altri" e riconoscere il contributo del suo team, compresi i fornitori che hanno lavorato al suo matrimonio.

Un gesto che ispira le persone care

Le persone più vicine alla coppia affermano che quest'idea è stata accolta con grande emozione e significato. Invece di concentrarsi sulla ricerca del regalo "perfetto" o costoso, gli invitati sarebbero incoraggiati a scegliere l'ente benefico da sostenere. Questo approccio trasforma la partecipazione alla cerimonia in un gesto significativo, più profondo e duraturo di un semplice scambio materiale. Inoltre, promuove un senso di impegno collettivo, in cui ognuno contribuisce, a suo modo, a una causa che trascende l'evento stesso.

I dettagli di questo matrimonio, annunciato per l'estate del 2026 in un'atmosfera molto intima, rafforzano quindi questa linea di condotta: un evento intimo, concepito all'insegna dell'affetto, dell'impegno e della solidarietà piuttosto che dello sfarzo eccessivo.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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