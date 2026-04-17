In Australia, Meghan Markle e il principe Harry sono stati criticati per i costi della loro visita.

Fabienne Ba.
@meghan / Instagram

Meghan Markle e il principe Harry sono tornati in Australia per la prima volta dal 2018, ma questo nuovo "tour" non è esente da polemiche. La loro presenza, che unisce impegni pubblici e ritiri benessere, sta alimentando un dibattito sul confine tra impegno pubblico e affari privati.

Una visita molto attesa, ma controversa

La coppia, arrivata il 14 o il 15 aprile 2026 secondo quanto riportato dai media, è stata accolta a Sydney e poi a Melbourne con la stessa curiosità riservata al loro tour reale del 2018. All'epoca, la loro visita faceva parte del programma ufficiale della Corona, con finanziamenti pubblici e la logistica della sicurezza statale. Ora, in qualità di "membri della famiglia reale non impegnati" residenti in California, il loro soggiorno viene descritto come un tour "privato" o "quasi reale", il che cambia la percezione pubblica del denaro speso.

Eventi con prezzi esorbitanti

Il nocciolo della controversia risiede nei prezzi richiesti per l'accesso agli eventi a cui partecipano i duchi di Sussex. A Melbourne, il principe Harry dovrebbe intervenire a un convegno sulla salute mentale chiamato "InterEdge", con biglietti pubblicizzati a 997 dollari australiani (circa 600 euro), o addirittura fino a 1.978 dollari per alcuni pacchetti più "premium".

A Sydney, Meghan Markle è la protagonista di un ritiro di tre giorni, organizzato dal suo marchio/podcast "Her Best Life" in un hotel di lusso. La partecipazione costa 2.699 dollari australiani (circa 1.625 euro) a persona e include yoga, terapia del suono, cene e serate in discoteca. Un'ulteriore "esperienza VIP" offre una foto di gruppo con la Duchessa, una colazione privata e gadget, rafforzando l'immagine di una vacanza altamente commerciale ed esclusiva .

Sicurezza a spese dei contribuenti

Il dibattito si sta concentrando anche sulla sicurezza. Come durante la loro precedente visita, le autorità australiane devono adottare misure di polizia per gestire i loro spostamenti, tra cui il controllo della folla e la protezione. Una petizione lanciata dal gruppo "Beyond Australia" su Change.org ha raccolto oltre 38.000 firme, chiedendo che lo Stato non spenda "nemmeno un centesimo" per la sicurezza, le scorte o la logistica di Meghan Markle e del Principe Harry, ora considerati "privati cittadini che svolgono attività lucrative".

Un'immagine "aziendale" in crescita

Lo staff di Harry e Meghan ha insistito sul fatto che il viaggio sia finanziato privatamente e non tramite il contributo reale britannico. La loro visita in Australia viene presentata come "una serie di impegni filantropici, professionali e mediatici", piuttosto che come un viaggio di Stato. Tuttavia, per gli australiani rimane la domanda: chi sta realmente pagando per la sicurezza, la logistica e la visibilità che circondano questa coppia, che rimane un importante simbolo pubblico della monarchia?

Il programma del tour, un mix di summit sulla salute mentale e ritiri benessere, rafforza l'idea di una strategia commerciale incentrata sulla loro immagine. I media sottolineano che questo tipo di evento è accessibile solo a una minoranza di persone con budget consistenti, alimentando le critiche sulla discrepanza tra il desiderio di inaccessibilità e un atteggiamento filantropico. Molti osservatori evidenziano anche il contrasto con il messaggio di "servizio pubblico" e accessibilità che era il tema centrale della loro partenza da palazzo, considerandola una "finta regalità" o un "tour autopromozionale".

Tra tifosi, scettici e critici politici

Sul campo le opinioni sono divise. Da un lato, alcuni fan restano fedeli alla presenza della coppia, che include incontri con i pazienti negli ospedali pediatrici e nelle associazioni locali, ricordando alcuni dei loro impegni passati. Dall'altro, si levano voci critiche, in particolare da parte di funzionari locali e commentatori, che ritengono che la combinazione di prezzi elevati, pacchetti VIP e sicurezza pubblica finanziata dai contribuenti non sia più compatibile con l'idea di un lavoro "disinteressato".

In definitiva, la visita di Meghan Markle e del Principe Harry in Australia nel 2026 è uno specchio puntato sulla società, che mette in discussione il modo in cui una famiglia reale trasformatasi in una "famiglia di influencer" si finanzia, si protegge e si percepisce sulla scena internazionale.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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