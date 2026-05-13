A 57 anni, Kelly Rutherford sta facendo scalpore online con un abito tempestato di paillettes.

L'attrice americana Kelly Rutherford ha calcato il red carpet della 79ª edizione del Festival di Cannes il 12 maggio 2026. Nota per il suo ruolo nella celebre serie "Gossip Girl", ha scelto un abito nero tempestato di paillettes firmato Giorgio Armani per la cerimonia di apertura e la proiezione del film francese "La Vénus Electrique" (Venere Elettrica). La sua apparizione ha immediatamente catturato l'attenzione e suscitato numerose reazioni sui social media.

Eleganza senza tempo con un abito nero tempestato di paillettes.

Per la sua prima serata a Cannes, Kelly Rutherford ha optato per un lungo abito nero interamente ricamato di paillettes. Un capo sofisticato che si inserisce perfettamente nella grande tradizione del red carpet di Cannes, dove l'eleganza del nero rimane una garanzia. Il taglio fluido dell'abito e la sua scintillante lavorazione catturavano la luce ad ogni movimento.

Per l'acconciatura, l'attrice ha optato per uno chignon basso e strutturato, che metteva in risalto il viso e la qualità dell'abito sartoriale. Il trucco, sobrio ma elegante, presentava un incarnato luminoso, un eyeliner discreto e labbra beige: una scelta classica che ha permesso all'abito e ai gioielli di essere i veri protagonisti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🇫🇷 (@gorbun.photos)

Gioielli scintillanti

Gli accessori, scelti meticolosamente fin nei minimi dettagli, hanno completato il look con notevole raffinatezza. Kelly Rutherford indossava una collana di diamanti particolarmente spettacolare, con pietre azzurre, che è stata uno dei punti salienti della sua apparizione. Ha inoltre optato per orecchini di diamanti più discreti, perfettamente coordinati con la collana.

Ai piedi, delle décolleté nere a punta accentuavano le linee pulite dell'outfit. L'attrice aveva già dichiarato alla rivista ELLE nel 2024 che le sue icone di stile erano Grace Kelly e Catherine Deneuve, e che amava "lo stile senza tempo, semplicemente classico e bello". Un'affermazione che assume il suo pieno significato alla luce di questo look.

Reazioni contrastanti sui social media

Mentre la maggior parte degli utenti di internet ha elogiato l'eleganza e l'audacia di Kelly Rutherford, alcune voci hanno criticato la sua scelta di abbigliamento "a causa della sua età". Questi commenti discriminatori nei confronti delle donne over 50 rivelano più sui persistenti pregiudizi contro di loro che sul look in sé. Ricordiamoci che il corpo e l'aspetto di una donna, come quelli di chiunque altro, non sono oggetto di discussione. Ognuno dovrebbe essere libero di vestirsi come desidera, senza dover conformarsi a dettami basati sull'età, sul genere o sulle opinioni altrui.

In breve, la presenza di Kelly Rutherford serve a ricordare una verità spesso dimenticata: la libertà di vestirsi non ha età. Sfilando con sicurezza sul red carpet di Cannes, si unisce a questa nuova ondata di donne che si rifiutano di scomparire nell'anonimato dopo una certa età. Ogni donna rimane libera di indossare ciò che desidera, in qualsiasi fase della sua vita.