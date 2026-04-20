L'attrice Salma Hayek sfoggia con eleganza i suoi capelli grigi naturali.

L'attrice, regista e produttrice messicano-americana-libanese Salma Hayek non ha alcuna intenzione di nascondere i suoi capelli grigi, anzi. Sul red carpet del Breakthrough Prize, li ha resi il punto focale di un look di assoluta eleganza.

La cerimonia più scientifica di Hollywood

Il 18 aprile 2026, l'Barker Hangar di Santa Monica ha ospitato la dodicesima edizione del Breakthrough Prize, soprannominato "gli Oscar della scienza", che premia annualmente i ricercatori che hanno compiuto i progressi più significativi nei loro campi.

Tra le numerose celebrità presenti c'erano l'attrice americana Anne Hathaway, l'attrice, regista e produttrice americana Zoe Saldaña, l'attore e sceneggiatore americano Robert Downey Jr., l'attrice e produttrice americana Jessica Chastain e l'attrice e produttrice malese Michelle Yeoh. Anche Salma Hayek, presenza fissa all'evento, era presente, accompagnata dal marito, l'imprenditore francese François-Henri Pinault.

Un abito Gucci che unisce eleganza e raffinatezza.

Per l'occasione, Salma Hayek ha optato per un lungo abito nero Gucci in un tessuto fluente ricoperto di paillettes disposte in modo irregolare, caratterizzato da una profonda scollatura a V ornata da volant e da una gonna che si allungava in uno strascico. Ha completato l'ensemble con vistosi gioielli d'argento, contribuendo a una silhouette chic e senza tempo.

Lo chignon che metteva in risalto i suoi capelli grigi

Acconciata da Andy Lecompte, Salma Hayek ha sfoggiato un'elegante pettinatura raccolta con una frangia laterale sapientemente pettinata, che metteva in risalto i suoi riflessi argentati naturali. È stata la più evidente apparizione dei suoi capelli grigi mai vista sul red carpet, e il risultato è stato sorprendente. L'acconciatura raccolta lasciava intravedere un paio di orecchini pendenti in cristallo e argento, oltre a un anello vistoso all'indice, disegnato da David Webb.

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Una scelta, non una coincidenza.

Non è la prima volta che l'attrice difende i suoi capelli al naturale. In un'intervista con la rivista Allure, ha rivelato che i suoi capelli "non amano essere tinti" e che si sentiva meglio con "capelli bianchi e sani". Da quando ha mostrato per la prima volta le sue radici argentate alla cerimonia dei Golden Globe all'inizio del 2025, Salma Hayek ha gradualmente sfoggiato i suoi capelli grigi in ogni apparizione pubblica. Un approccio coerente, che va contro le solite convenzioni del red carpet.

In sintesi, Salma Hayek ha sfilato sul red carpet al fianco del marito François-Henri Pinault, con cui è sposata dal 2009. Insieme, hanno formato una delle coppie più eleganti della serata, a dimostrazione che la sicurezza e l'autenticità sono, senza dubbio, i migliori accessori.