Di fronte alle critiche sul suo aspetto, la risposta di quest'attrice è sorprendente.

Léa Michel
@oliviawilde / Instagram

Pochi giorni dopo essere stata bersaglio di critiche sui social media, Olivia Wilde ha fatto un'apparizione straordinaria al Met Gala 2026 di New York. L'attrice, produttrice, regista e sceneggiatrice irlandese-americana ha attirato l'attenzione con un look che non è certo passato inosservato sul red carpet del Metropolitan Museum of Art.

Una risposta alle critiche

Questa apparizione giunge dopo una controversia scaturita dalla sua partecipazione al San Francisco International Film Festival, dove alcune immagini dell'attrice hanno suscitato critiche sul suo aspetto fisico. Di fronte a questi giudizi, Olivia Wilde ha scelto di rispondere con umorismo e autoironia sui suoi social media.

Riferendosi a una foto scattata con un obiettivo fisheye, ha dichiarato: "Guardate, è un obiettivo fisheye. E lo ammetto: era la mia angolazione migliore? Il mio look migliore? No. No, è un'immagine sorprendente". Piuttosto che alimentare la polemica, l'attrice sembrava preferire un approccio spensierato, un atteggiamento che è stato ampiamente apprezzato da molti online.

Un outfit in linea con il tema del Met Gala 2026

Il Met Gala del 2026 ha celebrato quest'anno il legame tra moda e arte attraverso la mostra "Costume Art". Il dress code ufficiale, "Fashion Is Art", invitava le celebrità a trasformare i propri look in vere e proprie opere d'arte. Con il suo abito strutturato e la silhouette ispirata a costumi storici reinterpretati in chiave contemporanea, Olivia Wilde ha incarnato alla perfezione questo spirito artistico. Ancor prima del suo arrivo, l'attrice aveva condiviso un tocco di umorismo su Instagram: "Mi sto preparando mentalmente per il Met esercitandomi a non sedermi mai e a non aver mai bisogno di andare in bagno".

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Un aspetto che è stato ampiamente commentato

Sui social media, molti utenti hanno elogiato la sicurezza e l'eleganza della regista di "Don't Worry Darling". Diversi commenti hanno anche sottolineato la sua scelta di rispondere alle critiche con umorismo anziché con aggressività. Avendo già partecipato al Met Gala nel 2023 con un abito bianco impreziosito da ricami dorati, Olivia Wilde continua a far parlare di sé tanto per le sue scelte di moda quanto per la sua gestione dell'attenzione mediatica.

Con la sua presenza al Met Gala, Olivia Wilde ha lanciato un messaggio che ha colpito profondamente i suoi fan. Con autoironia, sicurezza e un innato senso dello stile, ha dimostrato di preferire rispondere alle critiche negative con umorismo ed eleganza piuttosto che con le polemiche.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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