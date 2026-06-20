Con il suo outfit "effetto strappato", Kehlani fa scalpore nel deserto.

La cantante, cantautrice e ballerina americana Kehlani ha condiviso su Instagram una serie di foto scattate nel deserto, in cui indossa un outfit dall'aspetto vissuto. Il look ha subito conquistato i suoi follower: il post ha già ottenuto oltre 500.000 like.

Un outfit con un "effetto strappato"

Al centro di questo look c'è un'estetica volutamente "vissuta", fatta di orli sfrangiati e bordi grezzi. Kehlani indossava un crop top senza maniche marrone scuro con scollo quadrato, abbinato a una gonna coordinata composta da lunghe strisce di tessuto sfilacciate, come stracci fluttuanti. L'insieme ha un'aria chic, leggermente country, "da sopravvivenza", a metà tra l'alta moda e un mondo post-apocalittico.

Accessori dello stesso stile

Per completare questo outfit, Kehlani ha optato per accessori coordinati: ampi bracciali marroni, una collana vistosa con influenze tribali e stivali alti in camoscio marrone. Per il suo beauty look, ha lasciato i capelli sciolti e ha applicato un trucco smokey eyes sui toni del marrone, in perfetta armonia con l'ambiente circostante. Tutti questi dettagli rafforzano l'aspetto coerente di questo ensemble, caratterizzato da una palette di colori terrosi.

Un paesaggio desertico

La scelta della location non è stata affatto casuale. Fotografata nel cuore del deserto, Kehlani ha optato per una perfetta armonia tra il suo abito e l'ambiente circostante, con una palette di marroni e sabbia. "Le cose potrebbero andare male se andiamo troppo veloci su questa strada...", ha scritto nella didascalia della foto, rafforzando l'atmosfera misteriosa e cinematografica della serie. Nei commenti, i suoi fan l'hanno sommersa di elogi, lodando "una messa in scena audace e magistrale".

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Un artista dallo stile inconfondibile.

Questa pubblicazione conferma la propensione di Kehlani per un'estetica audace. Dopo essersi affermata nella scena R&B e aver pubblicato diversi album acclamati, coltiva un'immagine libera e assertiva, sia nella sua musica che nelle sue scelte di moda. Le sue apparizioni pubbliche dimostrano un vero e proprio talento per la teatralità.

Con questo outfit "strappato" e l'ambientazione desertica, Kehlani offre un'apparizione che si colloca a metà strada tra moda e performance artistica. Optando per un'estetica grezza e un universo coerente, dimostra ancora una volta la sua propensione a pensare fuori dagli schemi.