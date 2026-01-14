Detronizza Scarlett Johansson e diventa l'attrice con i maggiori incassi di tutti i tempi.

Search here...

Fabienne Ba.
Zoe Saldaña ha appena raggiunto un traguardo importante: l'attrice che ha interpretato Neytiri e Gamora è ora l'attrice con i maggiori incassi di tutti i tempi, superando Scarlett Johansson negli incassi cumulativi al botteghino mondiale.

Una filmografia che batte tutti i record

L'attrice, regista e produttrice americana può vantare un'impresa rara: è nel cast dei tre film di maggior incasso nella storia del cinema, "Avatar", "Avengers: Endgame" e "Avatar: The Way of Water", tutti e tre in vetta alla classifica mondiale. È anche la prima attrice ad apparire in quattro film che hanno incassato oltre 2 miliardi di dollari, grazie anche a "Avengers: Infinity War", che si unisce a questo club esclusivo.

Sommando tutti i suoi film, dai blockbuster "Marvel" alla saga di "Avatar" e alla trilogia di "Star Trek", i suoi ruoli hanno portato gli incassi al botteghino mondiale a oltre 15 miliardi di dollari, un record assoluto per un'attrice.

Quando i franchise creano leggende

Zoe Saldaña deve gran parte di questo status ad alcuni ruoli iconici che sono diventati inseparabili dalla cultura pop contemporanea.

  • Gamora, eroina tragica e guerriera della galassia Marvel, presente in "Guardiani della Galassia", "Avengers: Infinity War" e "Endgame".
  • Neytiri, figura centrale nella saga "Avatar" di James Cameron, al centro di film monumentali sia in termini di budget che di successo al botteghino.

A questo si aggiunge Nyota Uhura nella trilogia di "Star Trek" lanciata nel 2009, che da sola ha generato più di un miliardo di dollari, rafforzando il suo posto nell'ecosistema dei grandi franchise internazionali.

Zoe Saldaña prende il comando... e l'avventura è solo all'inizio

Nel 2024, i suoi guadagni cumulativi la collocavano già sul podio dietro a Scarlett Johansson e Samuel L. Jackson, entrambi sostenuti dall'universo Marvel. L'uscita del film "Avatar 3: Fuoco e Cenere", che ha già incassato oltre un miliardo di dollari, ha spostato gli equilibri e proiettato Zoe Saldaña in cima alla classifica degli attori e delle attrici più redditizi.

E le proiezioni sono ancora più ambiziose: sono stati annunciati due nuovi capitoli di Avatar per il 2029 e il 2031, che dovrebbero consolidare, o addirittura ampliare ulteriormente, il suo primato al botteghino mondiale.

Riconoscimento artistico e messaggio di gratitudine

Incoronata con l'Oscar come migliore attrice nel 2025 per "Emilia Perez", Zoe Saldaña non è più solo una "regina dei franchise", ma anche un'attrice riconosciuta per la profondità del suo talento. Sui social media, ha celebrato questo traguardo ringraziando registi, troupe e pubblico, sottolineando che questo viaggio è il risultato di uno sforzo collettivo e di scelte impegnative.

Lungi dall'essere una semplice classifica numerica, questo record simboleggia il ruolo crescente delle attrici razzializzate alla testa delle più grandi macchine di Hollywood e conferma che la nuova regina del botteghino mondiale è ora Zoe Saldaña.

