Donne curvy e cibo: l'influencer Megan Ixim smonta i cliché più diffusi.

Molte donne si sottopongono a insalate dietetiche mentre segretamente sognano un succulento hamburger o una pizza filante. Molte si accontentano di porzioni minuscole e quasi si scusano per mangiare con gusto. In mezzo alle "ragazze salutiste" che si coprono la bocca e tracannano succhi verdi, un'influencer aspira a un approccio più rilassato ai pasti. Megan Ixim (@msgigggles) fa tutto ciò che la società ha sempre proibito alle donne: mangiare con tutto il cuore, senza contare le calorie.

Il piacere di mangiare, un atto dal sapore militante

Persino a tavola, per un bisogno primario, le donne si autocensurano e si privano di qualcosa. Preferiscono piatti "sani" mentre il loro cervello sussurra dolcemente : "Prendi un hamburger". Mangiano porzioni più piccole anche se lo stomaco brontola per la fame e reclama piatti più grandi. Peggio ancora, resistono al richiamo di un brownie in vetrina perché è stato loro costantemente ripetuto che essere una buongustaia è una cosa negativa. Ciò che a prima vista sembra una tortura gustativa è in realtà una risposta silenziosa ai dettami della società , un condizionamento alle norme imposte .

Fin da piccole, le donne hanno sempre imparato a controllarsi, mentre gli uomini non si sono mai dovuti porre questa domanda. Mentre gli uomini semplicemente contribuivano alla loro crescita, le donne rischiavano di accumulare chili di troppo e maniglie dell'amore. Almeno, questo era l'argomento che usava la nostra famiglia quando chiedevamo porzioni extra o mettevamo un po' troppa crema pasticcera sul nostro tortino al cioccolato.

La content creator Megan Ixim, alias @msgigggles, si sta prendendo la sua rivincita per tutte quelle volte in cui abbiamo rifiutato il dolce, dicendo di essere sazi e pronunciando la frase "Non posso, sto attenta alla linea". Perché le patatine fritte, o persino i tacos, non dovrebbero essere considerati "sgarri" o "eccessi", ma pasti normali. Lei divora la pressione di dover essere magre, proprio come divora la sua pasta alla carbonara e il suo gelato XXL. È una paladina dell'alimentazione sana, con la forchetta in mano e le guance piene.

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Per far funzionare velocemente il cibo detta

Articoli di giornale e pubblicazioni online ricordano incessantemente alle donne di fare attenzione alla dieta e di esaminare attentamente tutto ciò che mettono in bocca. Con l'avvicinarsi dell'estate, i media prescrivono programmi detox, ricette per la " forma fisica estiva " e snack nutrizionalmente sani. Come se anche solo un pezzetto di cioccolato potesse farci gonfiare come Violet Beauregard in "Charlie e la fabbrica di cioccolato". Questa autoproclamata epicurea è completamente insensibile a questi moralismi. D'altra parte, non disdegna un cupcake ricoperto di ganache, una pizza ai quattro formaggi e una generosa torta alle fragole.

Mentre la cultura della magrezza continua a imperversare online e a riaffermarsi sulle passerelle, lei riporta un tocco di autenticità nei nostri feed. Per lei, lo stampo serve solo per creare delizie nostalgiche, non per stipare le persone al suo interno. Megan Ixim (@msgigggles) ha deciso di resistere a questi dettami piuttosto che soccombere alla tentazione di un biscotto appiccicoso o di un vassoio di pollo fritto. Vedendo queste foto sfacciatamente indulgenti, i suoi detrattori la accusano di autodistruzione, ma sono ben lontani dal capire che gli stereotipi sono più tossici delle patatine fritte e delle ciambelle al limone e meringa.

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Riconquistare il proprio corpo e il proprio appetito

Attraverso i suoi contenuti, Megan Ixim non si limita a mangiare senza filtri; cambia la narrazione che circonda il corpo e il cibo. Perché dietro ogni boccone, compiuto con sicurezza, si cela un messaggio più profondo: quello di riappropriarsi del controllo sulle proprie scelte, a lungo dettate dalla paura del giudizio altrui.

Mangiare diventa quindi un atto intimo, quasi politico. Non si tratta più di conformarsi a regole esterne, ma di ascoltare le proprie sensazioni: fame, desiderio, sazietà. Dove alcuni vedono eccesso, lei vede una ritrovata libertà. Dove altri parlano di "lasciarsi andare", lei afferma semplicemente il diritto di esistere senza restrizioni.

Questo atteggiamento è destabilizzante perché infrange un mito profondamente radicato: che le donne, e in particolare le donne curvy, debbano essere discrete, persino nel modo in cui mangiano. Occupando il proprio spazio e assaporando il cibo senza nascondersi, sfida queste aspettative implicite e mette in luce una verità spesso dimenticata: nessuno dovrebbe guadagnarsi il proprio pasto.

"Mangia la tua vita prima che ti mangi." Questo mantra filosofico, riemerso dalle pagine di Tumblr della nostra adolescenza, assume un significato completamente nuovo. Quindi, invece di pesare ogni grammo di cibo, concentrati sulla felicità che provi mentre mangi. E quale modo migliore per trasmettere questo messaggio se non con un selfie scattato a metà di un boccone?