La "sindrome dell'impostore", questo meccanismo invisibile che mina la fiducia

Ti è mai capitato di sentirti fuori posto, nonostante i tuoi successi? Come se il tuo successo fosse frutto di un malinteso e tu rischiassi di essere "smascherato" da un momento all'altro? Tranquillo: questa sensazione è comune, profondamente umana e, soprattutto, non definisce in alcun modo il tuo valore.

Un dubbio persistente nonostante prove molto concrete

La sindrome dell'impostore è stata identificata per la prima volta nel 1978 dalle psicologhe Pauline Clance e Suzanne Imes . È caratterizzata da un persistente senso di illegittimità, anche di fronte a risultati oggettivi, titoli di studio, promozioni o feedback positivi. Potresti aver lavorato sodo, ottenuto grandi successi, ricevuto elogi sinceri... eppure, una vocina dentro di te sussurra che non è davvero merito tuo.

Le persone colpite tendono ad attribuire i propri successi alla fortuna, al caso, al tempismo perfetto o alla gentilezza altrui, piuttosto che alle proprie capacità, ai propri sforzi o alla propria intelligenza. Questo meccanismo agisce come un filtro distorcente: tutto ciò che conferma il proprio valore viene minimizzato, tutto ciò che assomiglia a un dubbio viene amplificato.

Un fenomeno molto più diffuso di quanto pensiamo

Contrariamente a quanto si crede, la sindrome dell'impostore non colpisce solo le donne, sebbene siano spesso più esposte a essa, in particolare a causa di stereotipi persistenti o della loro sottorappresentazione in determinati campi come la scienza, la tecnologia, la politica o le posizioni di leadership.

Uno studio del 2020 condotto su studenti e operatori sanitari ha dimostrato che oltre l'80% di loro ha manifestato sintomi correlati a questa sindrome in un determinato momento della propria vita. In altre parole, questa sensazione non è limitata a una minoranza o a un profilo specifico: colpisce persone brillanti, impegnate e competenti a tutti i livelli di successo.

Conseguenze molto reali per il tuo benessere

Sebbene invisibile, la sindrome dell'impostore può avere un impatto significativo sulla salute mentale ed emotiva. Quando prende piede, può portare a:

Ansia costante legata alla prestazione;

Perfezionismo estenuante, dove niente è mai abbastanza buono;

Un'intensa paura del fallimento o del giudizio;

Disturbi del sonno, stanchezza cronica o sensazione di sovraccarico mentale;

Comportamenti auto-sabotanti , come evitare certe opportunità, rifiutare promozioni o passare in secondo piano in contesti in cui potresti brillare.

Questo meccanismo non ti protegge; ti frena. Ti impedisce di riconoscere appieno il tuo valore, il tuo potenziale e il tuo diritto a occupare lo spazio che meriti.

Riprendere il controllo su questo dialogo interiore

La buona notizia è che la sindrome dell'impostore non è inevitabile. Il primo passo è darle un nome. Dare un nome a ciò che si prova aiuta già a prendere le distanze da quei pensieri automatici. Parlarne con i propri cari, colleghi fidati o uno psicologo può alleggerire significativamente questo peso interiore.

Altre leve concrete possono aiutarti:

Tieni un diario dei tuoi successi, grandi o piccoli, per avere una traccia tangibile delle tue competenze;

Impara ad accettare un complimento senza sminuirlo, senza giustificarti, semplicemente dicendo "grazie";

Accetta che commettere errori fa parte dell'apprendimento e che ciò non mette in discussione la tua legittimità;

Partecipare a gruppi di supporto, reti professionali o programmi di mentoring è particolarmente utile in ambienti competitivi.

Cosa dice veramente questa sindrome su di te

La sindrome dell'impostore non rivela una mancanza di merito, ma spesso un'eccessiva pretesa verso se stessi, alimentata da una cultura basata sulla prestazione, sul confronto e sulla perfezione. Colpisce spesso persone impegnate e coscienziose che vogliono ottenere il massimo – qualità profondamente positive.

In breve, riconoscere questo meccanismo è già un atto di gentilezza verso se stessi. È scegliere di trattarsi con la stessa cura che si riserva agli altri. Hai il diritto di dubitare, ma soprattutto hai il diritto di avere successo, di imparare, di crescere e di prendere il tuo posto, senza scusarti per il fatto di esistere.