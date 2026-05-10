Questo disturbo poco conosciuto può amplificare la frustrazione sul lavoro

La sola presenza dei tuoi colleghi ti irrita? Il modo in cui bevono il tè, battono sulla tastiera, dondolano le gambe sotto la scrivania, si toccano i capelli per enfatizzare i loro pensieri... è un vero e proprio balletto fisico, e non è certo di tuo gradimento. Se le azioni e i gesti dei tuoi colleghi ti fanno innervosire, potresti soffrire di misokinesi .

Che cos'è la misokinesi?

Sebbene la misokesi possa sembrare un superpotere fantascientifico degno di "Stranger Things", in realtà è un disturbo molto debilitante nella vita di tutti i giorni, soprattutto sul posto di lavoro, quando i colleghi giocherellano con le dita sulla scrivania, premono freneticamente la punta di una penna o si strofinano il mento su un fascicolo complesso. Negli uffici open space, che possono facilmente portare a un sovraccarico sensoriale, la misokesi può svilupparsi rapidamente.

Questo spiega perché il tuo livello di tolleranza cala drasticamente quando vedi un collega che improvvisa movimenti di salto con la corda usando la penna o che tamburella continuamente con il piede. Le persone con miscinesia faticano a distogliere lo sguardo e a concentrarsi su questi gesti ripetitivi, prodotti in serie dagli altri. Non sono semplicemente distratte; provano un'agitazione interna molto difficile da controllare.

La misofonia rientra nella stessa categoria della misofonia, ovvero l'avversione ai suoni forti prodotti dalla bocca, ai clic del mouse, ai tasti della tastiera o persino a un respiro appena udibile. "Influisce sulla capacità delle persone di godere delle interazioni sociali, del lavoro o dell'apprendimento", spiega il dottor Handy. Questo disturbo, ancora relativamente sconosciuto al grande pubblico e scarsamente documentato, si stima colpisca il 33% della popolazione, secondo uno studio condotto dall'Università della British Columbia.

Come si sviluppa la misokesi?

Se non sopporti più quel collega che si agita continuamente sulla sedia e prova un piacere perverso nel ruotarla da un lato all'altro, potresti non essere semplicemente "nervoso", ma soffrire di miscinesi. Come riporta lo studio, questo disturbo con una forte connotazione negativa può variare da un lieve fastidio a un'ansia debilitante. Sensazioni di frustrazione, irritabilità inspiegabile o picchi incontrollabili di stress: la miscinesi si manifesta in modo diverso da persona a persona. Questo collega, che monopolizza i tuoi pensieri con il suo contagioso disturbo ossessivo-compulsivo, ti infastidisce laddove gli altri vedono solo un lavoratore concentrato.

La miscinesia, a volte confusa con il disturbo da deficit di attenzione , non è segno di distrazione, bensì di empatia eccessiva. Secondo il dottor Handy, professore di psicologia che ha condotto questo interessante studio, la miscinesia potrebbe essere innescata dai neuroni specchio, cellule cerebrali che regolano l'empatia e ci permettono di "comprendere le intenzioni che si celano dietro le azioni altrui", spiega. In breve, il cervello sta prendendo delle scorciatoie.

Una gamba che trema, dita frenetiche, una mano che si rosicchia tra due compiti importanti… Questi movimenti sono la manifestazione fisica dello stress e si ripercuotono rapidamente sulla mente. "I nostri neuroni specchio ci aiutano a comprendere le emozioni altrui, ma possono anche rendere difficile ignorare i movimenti ripetitivi percepiti come fastidiosi", aggiunge Sumeet Jaswal, coautore dello studio.

Cosa si può fare per combattere la misokies?

No, non sei condannato a ribollire di rabbia ogni volta che il tuo collega trasforma la penna in una bacchetta da direttore d'orchestra. Sebbene la miscinesi possa essere particolarmente fastidiosa, esistono modi per minimizzarne l'impatto sulla vita quotidiana.

Il primo passo è semplicemente dare un nome a ciò che provi. Capire che non si tratta né di intolleranza gratuita né di eccessiva irritabilità aiuta ad alleviare il senso di colpa. Il tuo cervello sta reagendo a uno stimolo specifico, spesso in modo automatico. Non è un capriccio passeggero o una scenata da ufficio.

Inoltre, l'ambiente gioca un ruolo fondamentale. Se lavorate in un ufficio open space, provate a modificare leggermente il vostro campo visivo. Cambiare sedia, regolare l'angolazione dello schermo o installare un divisorio discreto può ridurre significativamente l'esposizione a questi movimenti che distraggono. A volte, bastano pochi centimetri di spostamento per risparmiare un'intera giornata.

Alcune persone trovano conforto anche nei "contro-stimoli". Ascoltare musica rilassante in cuffia, riprodurre rumore bianco o indossare auricolari, anche senza emettere alcun suono, può creare una sorta di bolla protettiva. Questo aiuta il cervello a distogliere l'attenzione dalle azioni ripetitive che monopolizzano la sua vigilanza.

Se la sola vista di una gamba che si muove vi fa salire la pressione, non significa che i vostri colleghi siano improvvisamente diventati insopportabili. Potrebbe semplicemente essere che il vostro cervello percepisca i movimenti del mondo circostante in modo un po' troppo intenso. Una forma sottile di ipersensibilità, a volte fastidiosa, ma molto reale.