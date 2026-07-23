Meno dell'1% delle donne possiede una speciale capacità visiva

E se alcune donne potessero percepire colori che la maggior parte di noi non vede mai? La tetracromia è un'eccezionale capacità visiva che apre le porte a un universo di sfumature insospettate. Un vero tesoro sensoriale, ancora in gran parte misterioso per gli scienziati.

Uno sguardo capace di scoprire milioni di sfumature

La maggior parte degli esseri umani è "tricromatica": la loro retina possiede tre tipi di coni, quei preziosi sensori che analizzano la luce e ci permettono di distinguere circa un milione di colori. In alcune donne si verifica un fenomeno sorprendente: un quarto tipo di cono arricchisce questa gamma visiva.

Questi individui, noti come tetracromatici, potrebbero teoricamente percepire fino a 100 milioni di sfumature. Una vera e propria esplosione di colori, quasi come se il mondo di tutti i giorni si trasformasse in un'opera d'arte permanente. Dove una persona potrebbe vedere un semplice verde, un tetracromatico potrebbe notare sottili variazioni di turchese, viola o persino tocchi di arancione.

Una peculiarità legata ai cromosomi femminili

Questa straordinaria capacità ha origine genetica. I geni coinvolti nella percezione dei colori si trovano sul cromosoma X. Le donne hanno due cromosomi X, il che aumenta le loro probabilità di ereditare una variante che permette lo sviluppo di un quarto cono. Al contrario, gli uomini, che hanno un solo cromosoma X, sono più soggetti a disturbi della visione dei colori, come il daltonismo.

Le ricerche stimano che circa il 12% delle donne possa possedere questa particolare capacità. Tuttavia, avere questo quarto cono non significa necessariamente godere di una vista migliore nella vita di tutti i giorni. I veri tetracromati "funzionali", capaci di distinguere più colori nei test, rappresentano in realtà meno dell'1% della popolazione. Un dettaglio sorprendente incuriosisce i ricercatori: questa capacità sembra talvolta essere associata al daltonismo in un padre o in un figlio.

Concetta Antico, un'artista che vede oltre i colori usuali

Tra i rari individui identificati come tetracromatici funzionali, il caso della pittrice Concetta Antico è particolarmente affascinante. Nel 2012, è stata studiata da ricercatori americani che hanno confermato le sue eccezionali capacità visive.

La sua vita quotidiana sembra ricca di dettagli colorati, invisibili a molti altri. Nei suoi dipinti, raffigura riflessi, ombre e sfumature che la maggior parte degli osservatori non nota. A suo dire, è sorprendente quante altre persone percepiscano meno colori di lei.

Prima di lei, nel 2010, la neuroscienziata britannica Gabriele Jordan aveva identificato la prima vera tetracromatica attraverso esperimenti di laboratorio. I test avevano dimostrato che una donna era in grado di distinguere sfumature di colore che gli altri partecipanti non riuscivano a percepire.

Una supervisione che a volte rimane latente

Perché dunque questa straordinaria capacità rimane così rara? I ricercatori offrono una semplice spiegazione: il nostro ambiente è progettato principalmente per persone con tre tipi di coni. Schermi, vestiti, vernici e oggetti di uso quotidiano utilizzano palette di colori pensate per la visione convenzionale. Il quarto tipo di cono, quindi, potrebbe non essere mai sufficientemente stimolato per sviluppare appieno il suo potenziale.

Alcuni scienziati ipotizzano che un addestramento specifico o l'esposizione a particolari gamme di colori potrebbero attivare ulteriormente questa percezione. In altre parole, alcune donne potrebbero possedere straordinarie capacità visive senza nemmeno esserne consapevoli.

Un altro sguardo alla ricchezza del mondo

La tetracromia ci ricorda un punto essenziale: la nostra percezione della realtà non è la stessa per tutti. Ciò che noi consideriamo "tutti i colori" potrebbe essere solo una piccola parte dello spettro visibile ad alcuni occhi.

Ancora avvolta nel mistero, questa facoltà continua ad affascinare i ricercatori. Ci invita inoltre a guardare alla diversità umana con occhi diversi: dietro ogni paio di occhi si cela un modo unico di scoprire il mondo. Forse, in ogni istante, alcune donne ammirano un arcobaleno di sfumature che a noi rimangono invisibili.