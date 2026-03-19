Sovraccarico sensoriale: questi sono i segnali che molte persone ignorano.

Il profumo del tuo collega ti assale ogni volta che gli passi accanto, il rumore del frigorifero ti ossessiona al punto da dover indossare i tappi per le orecchie e le espressioni facciali del tuo partner ti fanno infuriare. Se i tuoi sensi sono iperattivi e reagiscono al minimo stimolo, potresti soffrire di sovraccarico sensoriale, un'altra manifestazione dell'ansia.

Sovraccarico sensoriale, quando i sensi sono saturi

La minima cosa ti irrita. Il tintinnio di una forchetta su un piatto, il ticchettio delle dita sulla tastiera, il rumore delle pantofole sul pavimento in parquet, l'odore di caffè nell'ufficio open space, l'aroma di cibo fritto che proviene dai ristoranti, i fumi dei tubi di scarico, il bagliore dei lampioni. Ti senti sopraffatto da ciò che ti circonda, e persino gli starnuti del tuo partner ti danno sui nervi. In definitiva, vivi ogni cosa con maggiore intensità, come se il tuo volume interiore fosse al culmine e il tuo corpo stesse sperimentando ogni sensazione in realtà aumentata.

Inizialmente, minimizzi il tuo disagio attribuendolo al ciclo mestruale imminente, oppure giungi alla conclusione più semplice: "Sono solo un po' nervosa in questo momento". Eppure, a volte questo è un segno di sovraccarico sensoriale, un periodo in cui hai raggiunto il tuo limite. Ad esempio, il ronzio della ventola del computer, che prima non avevi mai notato, diventa improvvisamente insopportabile. Lo stesso vale per la luce intensa della farmacia, che ti acceca e ti costringe a distogliere lo sguardo.

"Il sovraccarico sensoriale si verifica quando il cervello fatica a interpretare, dare priorità o elaborare le informazioni sensoriali. Invia quindi al corpo un segnale che indica la necessità di allontanarsi da questi stimoli sensoriali. Questo messaggio innesca sensazioni di disagio e panico", spiega la rivista medica Medical News Today . Chiunque può sperimentare un sovraccarico sensoriale, ma alcune persone sono più predisposte. Ciò è particolarmente vero per coloro a cui è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico o un disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD). Sono ipersensibili al mondo che li circonda. Questo spiega perché indossano cuffie con cancellazione del rumore al supermercato e si coprono gli occhi quando si trovano di fronte a luci fluorescenti intense.

I sintomi, dai più evidenti ai più insidiosi

Il sovraccarico sensoriale non si manifesta sempre in modo eclatante. A volte si insinua silenziosamente finché il corpo non lancia l'allarme. I primi segnali possono sembrare innocui: irritabilità insolita, un improvviso bisogno di fuggire da un luogo rumoroso o una stanchezza che colpisce come un macigno nel bel mezzo della giornata.

Alcune persone avvertono un bisogno impellente di isolarsi, come se il loro cervello reclamasse una pausa immediata. Le conversazioni diventano difficili da seguire, i rumori si sovrappongono e il minimo stimolo sembra amplificato. Una luce troppo intensa, un odore troppo forte o una musica troppo alta possono quindi scatenare un vero e proprio malessere.

Per altri, il sovraccarico sensoriale si manifesta fisicamente: mal di testa, tensione al collo, palpitazioni o una sensazione di oppressione al petto. Il corpo entra in modalità "allerta", come se si stesse proteggendo da un pericolo invisibile. Questo fenomeno è strettamente legato anche al sistema nervoso, che fatica a filtrare tutte le informazioni provenienti dall'ambiente.

Potresti provare un terribile disagio al contatto con un indumento di velluto, così come potresti paralizzarti al rumore di una sedia che striscia sul pavimento. Il sovraccarico sensoriale ti fa sentire come se fossi in un ambiente ostile, dove ogni stimolo viene percepito come un attacco.

Come possiamo alleviare questo sovraccarico sensoriale?

A seconda della sua gravità, il sovraccarico sensoriale può essere particolarmente debilitante. Ti costringe a rifiutare inviti, isolarti e ripensare a certe abitudini, arrivando persino a privarti di semplici piaceri. La buona notizia è che esistono modi per calmare questo tumulto interiore. Il primo passo è spesso quello di riconoscere cosa scatena il sovraccarico. È il rumore costante di un ufficio open space? Le luci troppo intense di un supermercato? I mezzi pubblici affollati a fine giornata? Identificare questi fattori ti permette di anticiparli e proteggerti meglio. Puoi tenere un diario per annotare tutti gli elementi di distrazione che ti sopraffanno.

Alcune persone trovano sollievo riducendo gli stimoli esterni: ascoltando musica rilassante con le cuffie, abbassando le luci in casa o concedendosi qualche minuto di silenzio dopo una giornata intensa. Anche le pause sensoriali, come passeggiare in un parco, respirare profondamente o semplicemente chiudere gli occhi per qualche istante, possono aiutare il cervello a rigenerarsi. Medical News Today menziona anche le "zone sicure", luoghi in cui è possibile "rifugiarsi", come bagni o sale riunioni vuote.

In definitiva, il sovraccarico sensoriale non è né un capriccio né un segno di fragilità. Spesso è un segnale che il corpo ha raggiunto il suo limite e ha bisogno di rallentare.