Avere un "posto preferito" non è insignificante: la scienza spiega perché.

Forse avete un bar preferito o un luogo dal forte valore affettivo che continuate a frequentare nonostante tutti i nuovi locali alla moda. Questo posto custodisce tutti i vostri ricordi e rappresenta per voi un'oasi di pace. Per voi è "il posto dove essere". Ci andate così spesso che potrebbe avere una targa con il vostro nome. E avere un luogo preferito non è segno di mancanza di ispirazione; al contrario, è un'esperienza molto arricchente.

Rimanere nella propria zona di comfort

Che si tratti di un appuntamento o di una rimpatriata tra amici, scegliete sempre lo stesso posto. È un luogo che amate più di ogni altro, un posto che vi sembra familiare. Lo conoscete da cima a fondo, ma non vi stancate mai. Al contrario, praticamente ci vivete. Ne conoscete tutti i segreti e incontrate gli habitué, che salutate come vecchi amici. La prova che ci avete trascorso molto tempo. Qui vi sentite a casa, al sicuro e protetti.

Potrebbe essere un caffè appartato, incontaminato dai turisti in cerca di cocktail impronunciabili, o un parco con innumerevoli giardini nascosti. Potrebbe anche essere un bar rimasto immutato nel tempo, gestito da persone anziane quanto i mobili stessi. O forse una biblioteca di quartiere frequentata da intellettuali, o uno stagno appartato. Qualunque sia la sua natura, si è affezionati a questo luogo come i membri di "Friends" all'iconico Central Perk, o i personaggi di "How I Met Your Mother" al MacLaren's Pub.

In una società che ci spinge costantemente ad assumerci dei rischi, questo luogo rappresenta quasi un rifugio, un'oasi di pace. Bisogna ammettere che il cervello è un organo "orientato alla routine", che detesta i cambiamenti di programma e l'ignoto. "Pensare richiede sforzo! La routine aiuta il cervello a conservare energia e a minimizzare i rischi", spiega il professor Gerhard Roth, neuroscienziato e filosofo. Quindi, naturalmente, quando si pensa di uscire, di dedicarsi a un passatempo stimolante, di un aperitivo dopo il lavoro o di un'attività rilassante, non si cerca su Google Maps o sulle riviste di tendenza. Si opta per la soluzione più semplice e si sceglie il proprio rifugio.

Un luogo che ispira serenità

Esistono luoghi che trasmettono una sensazione di tenero abbraccio, offrendoci un conforto quasi materno. Spesso, questi luoghi custodiscono una storia emotiva intensa. Potrebbe essere un parco dove passeggiavamo con i nostri genitori, un caffè dove sorseggiavamo limonata con gli amici d'infanzia, o un albero a cui ci appoggiavamo con la persona che ci piaceva, e che porta ancora impresse le iniziali di quell'innocente amore. Questi luoghi sono generalmente scrigni di ricordi a grandezza naturale, forzieri colmi di simboli, immagini e profumi.

In altre parole, tornare in un luogo familiare innesca una mini-dose di dopamina , la molecola del piacere, e riduce lo stress . Questo meccanismo spiega perché, anche di fronte a nuove e allettanti opzioni, si finisce sempre per scegliere il proprio posto preferito. E in un mondo in cui tutto cambia rapidamente, questo luogo preferito diventa un'ancora. Aiuta a regolare le emozioni e rafforza la resilienza.

Gli psicologi parlano di "effetto base sicura": quando la vita quotidiana sembra caotica, un luogo familiare funge da punto di riferimento, stabilizzando il nostro umore e le nostre reazioni. E no, i peluche non hanno sempre le gambe e il naso soffice. A volte sono più astratti e ricordano una brasserie d'altri tempi, un molo sospeso o una panchina immersa tra gli alberi.

Un modo sottile per costruire relazioni

A meno che il tuo posto preferito non sia sperduto nel nulla, immerso nella boscaglia o nel cuore di una foresta remota, ti imbatti spesso nelle stesse persone. Queste anime gentili, a cui inizialmente hai rivolto un timido "ciao", attaccano bottone ogni volta che passi. Commentano le notizie in TV, esprimono la loro opinione sulla nuova panetteria appena aperta all'angolo e si lamentano dei lavori in corso che non finiscono mai in centro. Sono scambi di cortesia, non conversazioni profonde. Eppure, questi dialoghi, nati da futilità, sono benefici per il tuo benessere.

"Queste piccole interazioni possono davvero migliorare il nostro umore e contribuire al nostro benessere sociale rafforzando il nostro senso di appartenenza, consentendo scambi regolari e costanti e persino offrendoci l'opportunità di stringere amicizie e sviluppare relazioni più profonde", spiega Kasley Killam , che ha conseguito un master in sanità pubblica ed è una scienziata sociale formatasi ad Harvard sotto la guida di Self .

Avere un luogo preferito non è segno di pigrizia o rigidità. È un riflesso umano, supportato dalla neurologia e dalla psicologia, che ci aiuta a gestire le nostre emozioni, a stimolare la creatività e a mantenere i legami sociali.