Nascere d'estate: cosa suggerisce la ricerca sulla salute mentale maschile

È davvero possibile che la stagione in cui nasciamo influenzi la nostra salute mentale anni dopo? La domanda può sembrare sorprendente, persino al limite dell'astrologia o di teorie bizzarre. Eppure, da diversi anni ormai, i ricercatori studiano gli effetti che l'ambiente prenatale e le prime settimane di vita potrebbero avere sullo sviluppo cerebrale.

Un'ipotesi che incuriosisce gli scienziati

Mentre chi è nato in estate si rammarica di non poter mai riunire tutti i propri cari per festeggiare il compleanno, chi compie 60 anni in inverno si rammarica di dover rimanere in casa per questa occasione speciale. Che si nasca in inverno, primavera, estate o autunno, la stagione di nascita ha i suoi svantaggi. Al di là degli aspetti pratici e festivi, potrebbe anche predire il nostro futuro benessere mentale. È quanto suggerisce uno studio canadese piuttosto insolito.

L'origine di questa ricerca è piuttosto inaspettata. "L'idea per questa ricerca è nata quando mi è stato chiesto se credessi negli oroscopi", spiega Mikael Mokkonen, autore principale dello studio. "Mi sono quindi chiesto se potesse esserci una base biologica per la loro esistenza, ovvero un legame tra la data di nascita di una persona e le sue caratteristiche fisiologiche o mentali."

Ben lungi dalle previsioni astrologiche, i ricercatori si sono concentrati su una questione scientifica molto concreta: le condizioni ambientali a cui una madre è esposta durante la gravidanza possono avere conseguenze durature sulla salute mentale del bambino?

Come la stagione di nascita potrebbe giocare un ruolo

La stagione influenza molti fattori ambientali. Luce solare, temperature, infezioni stagionali , alimentazione e livelli di vitamina D variano nel corso dell'anno. Durante la gravidanza, questi fattori possono potenzialmente influenzare lo sviluppo fetale.

Alcuni ricercatori suggeriscono che l'esposizione a determinati fattori stagionali potrebbe contribuire a plasmare alcuni aspetti della salute fisica o mentale a lungo termine. Tuttavia, i meccanismi esatti rimangono in gran parte sconosciuti e i risultati degli studi condotti finora sono spesso contraddittori.

Cosa dimostra lo studio canadese

Per la loro ricerca, gli scienziati della Kwantlen Polytechnic University nella Columbia Britannica hanno analizzato i dati di 303 giovani adulti con un'età media di 26 anni. I partecipanti hanno compilato due questionari sulla salute mentale ampiamente utilizzati: il PHQ-9, che valuta i sintomi depressivi, e il GAD-7, che si concentra sull'ansia. Il loro primo risultato: non è stata osservata alcuna chiara associazione tra la stagione di nascita e i disturbi d'ansia.

Tuttavia, per quanto riguarda la depressione, è emersa una tendenza particolare tra gli uomini. Coloro che sono nati durante l'estate, ovvero tra giugno e agosto, hanno mostrato una maggiore probabilità di presentare punteggi indicativi di sintomi depressivi, rispetto agli uomini nati in altre stagioni.

I risultati vanno interpretati con cautela.

Questi risultati non significano che nascere in estate causi la depressione. Gli stessi ricercatori sono cauti. Mikael Mokkonen sottolinea che non si tratta di stabilire un rapporto di causa-effetto. Secondo lui, queste osservazioni potrebbero essere collegate alle "condizioni ambientali vissute dalla madre durante la gravidanza".

Lo studio presenta anche diverse importanti limitazioni. La dimensione del campione rimane relativamente piccola ed è composta principalmente da studenti residenti nella stessa regione del Canada. Inoltre, alcuni questionari contenevano spazi vuoti. In altre parole, questi risultati dovrebbero essere considerati un interessante spunto per ulteriori ricerche piuttosto che un dato di fatto consolidato.

La depressione maschile, un argomento troppo spesso tenuto nascosto.

Al di là della questione del periodo di nascita, questo studio richiama l'attenzione su un importante problema di salute pubblica: la depressione negli uomini. Per lungo tempo, i problemi di salute mentale si sono scontrati con certi modelli tradizionali di mascolinità. Molti uomini hanno imparato a minimizzare la propria sofferenza, a evitare di esprimere le proprie emozioni o a considerare la richiesta di aiuto come un segno di debolezza.

Questa pressione sociale può ritardare la diagnosi e il trattamento. Tuttavia, la depressione non si manifesta sempre allo stesso modo negli uomini e nelle donne. In alcuni uomini, può esprimersi attraverso maggiore irritabilità, comportamenti a rischio, abuso di alcol o sostanze stupefacenti, isolamento sociale o perdita di interesse per le attività abituali. Questi segnali sono talvolta meno facilmente identificabili come sintomi depressivi.

Nascere in inverno, primavera, estate o autunno non determina di per sé il destino psicologico di una persona. Tuttavia, questo studio canadese suggerisce che potrebbe esistere un'associazione tra la nascita estiva e un aumento del rischio di sintomi depressivi negli uomini. Un'occasione per smantellare l'ultimo baluardo della mascolinità.