False promesse in amore: i segnali che dovrebbero farti riflettere

Nel mondo dell'amore, esistono abili oratori che eccellono nell'arte della persuasione e delle false speranze. Parlano più di quanto agiscano, e le loro promesse spesso suonano vuote. Questi compagni di vita, che non sono riusciti a sfondare nel mondo degli affari ma avrebbero facilmente superato il provino per interpretare Don Giovanni, sognano in grande ma rimandano continuamente i loro impegni.

False promesse o "la truffa del futuro"

Il tuo partner ha il dono di farti sentire come se stessi fluttuando nell'aria. Ti assicura di un matrimonio imminente, prendendoti le misure del dito anulare, ti promette una storia d'amore da favola e rivaleggia con la fantasia di Walt Disney ogni volta che si parla di "dopo". Ti offre una visione molto chiara del vostro futuro e ti ci immerge concretamente. Sceneggiatore nell'anima, ti fa credere in una vita familiare in una graziosa casa di campagna , circondato da galline e bambini, gustando deliziosi pasti fatti in casa da lui. A scuola, doveva essere un vero talento per la scrittura creativa.

Il tuo compagno si ferma davanti a ogni agenzia immobiliare, quasi dando per scontata quella lussuosa casa in campagna. Si sofferma davanti alle vetrine delle gioiellerie per capire quali siano i tuoi gusti. Ti manda video del suo viaggio intorno al mondo, assicurandoti che non sarà solo un sogno irrealizzato. Insomma, ti vizia in modo esagerato. Ma queste parole, a cui ti sei aggrappata fin dall'inizio, non sono altro che miraggi, illusioni fugaci. Anni dopo, non hai ancora un diamante al dito né una casa tutta tua. E quel viaggio fino ai confini del mondo è rimasto solo una fantasia.

Questa pratica ha persino un nome nel gergo degli appuntamenti: la tecnica del "castello di sabbia". In poche parole, chi lo costruisce ti promette un futuro roseo, ma è tutta una messinscena. Ti sta solo illudendo, accecandoti sul momento. Questa tendenza a voler primeggiare "si verifica spesso quando qualcuno sente un profondo bisogno di impressionare il partner per conquistarne l'affetto", spiega Jessica Alderson, esperta di relazioni di Stylist .

Non si tratta sempre di una tecnica di manipolazione

Aspettando costantemente che il partner mantenga le sue promesse, si finisce per sentirsi traditi, ingannati e raggirati. Tuttavia, sebbene questo bluff sia una strategia universale dei manipolatori e di altri individui con tratti narcisistici , le false promesse non sono sempre intenzionali.

Al di là del solito ritornello "Cambierò" o "Farò uno sforzo", che ormai non convince più nessuno, ci sono partner che si sentono in dovere di fare questa piccola dimostrazione di forza per conquistare il cuore dell'altro. "Potrebbe sentirsi inadeguato e ricorrere a grandi gesti e promesse per cercare di sedurre l'altra persona. Ad esempio, potrebbe promettere di portarti in viaggio ma non mantenere mai la promessa, oppure pensare che per mantenere vivo il tuo interesse, debba costantemente riempirti di regali e fare progetti sontuosi", spiega l'esperto.

Il "discepolo di Cupido" dipinge anche un altro quadro: persone con una bassa intelligenza emotiva, convinte di poter trasformare le proprie parole in realtà, senza rendersi conto dell'ambizione straordinaria che si cela dietro di esse. "Quando fanno queste promesse, le intendono sinceramente, ma quando si tratta di mantenerle, manca loro la motivazione", aggiunge Jessica Alderson.

Un sintomo atipico della paura dell'impegno

La paura dell'impegno non si manifesta solo attraverso un forte senso di indipendenza, una persistente ambivalenza o il disagio all'idea di definire una relazione come tale. A volte assume forme più insidiose. Paradossalmente, chi teme l'impegno a volte cerca di rassicurarsi "raccontandosi delle storie".

"Per alcune persone, l'idea di trascorrere il resto della vita con quella persona è terrificante; possono quindi illudersi, dicendo 'ce la faremo', ma la realtà può rivelarsi terribilmente noiosa, dare l'impressione di essere bloccati e comportare inevitabilmente dei compromessi", spiega Sarah Ingram, psicoterapeuta di coppia, all'Independent .

Uno stile di allegato che evita lo sfondo

Dietro queste grandi promesse e progetti stesi come un tappeto rosso si cela a volte un meccanismo più profondo: lo stile di attaccamento evitante. Questi partner riescono a parlare del futuro con una disarmante, quasi teatrale facilità, ma non appena si tratta di passare all'azione concreta, frenano bruscamente, cambiano argomento o trovano mille scuse per rimandare. Come se preferissero amare in teoria piuttosto che nella pratica.

Questo paradosso si spiega piuttosto facilmente. Le persone con una personalità evitante spesso temono l'intimità reale, quella che implica mostrare vulnerabilità, scendere a compromessi e accettare che una relazione non sia solo una proiezione idealizzata. Perciò costruiscono un futuro magnifico, ricco di dettagli, quasi tangibile... ma che rimane accuratamente fuori dalla loro portata. Finché il progetto resta nel regno della fantasia, non li espone a rischi. Il problema inizia quando si tratta di firmare un contratto, prenotare i biglietti o scegliere un anello.

«Se si ha un legame particolare in cui il senso di sicurezza risulta soffocante, ovvero, anche se l'idea è allettante, la realtà è semplicemente travolgente», spiega lo specialista. In breve, fare promesse diventa un modo per mantenere il legame senza dover affrontare ciò che l'impegno comporta realmente.