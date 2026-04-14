"Pitch dating": il metodo basato su slideshow che potrebbe rivoluzionare gli appuntamenti

E se presentassi la tua personalità come un progetto che ti sta a cuore? Il "pitch dating" stravolge le regole degli appuntamenti proponendo un formato inaspettato: la presentazione di diapositive. A metà strada tra creatività e chiarezza, questa tendenza proveniente dai social media è tanto intrigante quanto divertente.

Presentarsi... come durante una presentazione

Il principio del "pitch dating" è semplice: ci si presenta attraverso alcune slide, proprio come in una presentazione professionale. L'idea non è quella di trasformare la propria vita in un curriculum vitae, ma piuttosto di condividere, in modo conciso, ciò che ci definisce.

Interessi, valori, piccoli aneddoti, opinioni sull'amore o sulla vita di tutti i giorni... tutto è concesso. Alcuni scelgono un tono serio, altri si affidano all'umorismo o all'autoironia per trasmettere il loro messaggio. Questo formato può essere utilizzato a feste tra amici, eventi per single o anche online. Diventa quindi un punto di partenza per condividere, ridere e conoscersi in un modo nuovo.

Una tendenza alimentata dai social media

Il motivo per cui il "dating pitch" sta generando così tanto clamore è dovuto in gran parte ai social media. Estratti di presentazioni di questo tipo circolano su TikTok , Instagram e LinkedIn, attirando l'attenzione per la loro originalità.

Questo successo si inserisce in una tendenza più ampia: i codici del mondo professionale si stanno gradualmente insinuando nella sfera personale. Presentare idee, raccontare il proprio percorso di carriera, catturare l'attenzione... sono tutte abilità che vengono ora riutilizzate negli incontri online. Anche la natura inaspettata del formato gioca un ruolo chiave. Rispetto ai profili a volte ripetitivi delle app di incontri, la presentazione a diapositive apporta un tocco di freschezza e sorpresa.

Un modo per chiarire chi sei

Uno dei vantaggi di questo approccio risiede nella sua struttura. Creare una presentazione ti costringe a riflettere su ciò che desideri veramente condividere. Cosa conta per te? Quali sono i tuoi desideri? Il tuo modo di amare? Organizzando questi elementi, acquisisci chiarezza, sia per te stesso che per gli altri.

Per alcune persone, questo può rendere le interazioni iniziali meno intimidatorie. La presentazione funge quindi da supporto, quasi come un filo conduttore narrativo, facilitando la conversazione ed evitando quei temuti silenzi imbarazzanti. Tuttavia, attenzione: l'obiettivo non è "esibirsi" o "spuntare le caselle", ma semplicemente offrire un punto di accesso al vostro mondo.

Un nuovo modo di guardare agli incontri

Il "pitch dating" riflette una più ampia trasformazione delle interazioni nell'era digitale. Oggi, i formati visivi giocano un ruolo significativo nella comunicazione. Foto, video, presentazioni... siamo sempre più abituati a raccontare storie visivamente. Le slideshow si inseriscono in questa tendenza, offrendo un modo visivo e personalizzato per presentarsi.

Questo metodo dimostra anche che gli appuntamenti non seguono più un unico modello. Ognuno può scegliere l'approccio che più gli si addice, che sia spontaneo, strutturato, creativo o più tradizionale.

Tra creatività e autenticità

Dietro la sua apparenza giocosa, il "pitching dating" offre un'autentica libertà di espressione. Puoi infondere il tuo umorismo, la tua sensibilità, le tue passioni o la tua visione delle relazioni. Alcuni lo vedono come un modo per essere più diretti riguardo alle proprie aspettative. Altri semplicemente ne apprezzano l'originalità e l'approccio non convenzionale.

In ogni caso, non si tratta di conformarsi a un formato perfetto. La tua presentazione non deve essere impeccabile o "ideale" per essere interessante. Il tuo corpo, il tuo percorso, la tua personalità hanno un valore intrinseco, ed è proprio questo che merita di essere condiviso.

In definitiva, il "pitching dating" non sostituisce la spontaneità dell'incontro con le persone. Apre una nuova porta: quella di una presentazione più ponderata, a volte più divertente e, soprattutto, più autentica.