Secondo i ricercatori, le donne single settantenni sono spesso più felici.

Nell'immaginario collettivo, le donne di mezza età vivono felici e contente al fianco dei loro mariti e si imbarcano su crociere a braccetto con i loro compagni di una vita. Eppure, secondo gli psicologi, le donne sposate settantenni non sono le più appagate. Le donne settantenni che hanno scelto di rimanere single in età avanzata, al contrario, vivono la felicità ogni giorno della seconda metà della loro vita.

Donne single settantenni, donne realizzate

Sebbene essere single a trent'anni sia ancora difficile da accettare, quarant'anni dopo è quasi impensabile. È opinione diffusa che le donne settantenni condividano inevitabilmente la propria vita con gli amori d'infanzia. La (non così) logica deduzione è che, se vivono sole, è perché hanno perso il marito. Tuttavia, non tutte le donne indipendenti settantenni sono vedove in lutto. Alcune lasciano i propri compagni di propria volontà, in un'età in cui altre rinnovano le proprie promesse matrimoniali. Altre sono semplicemente single da tempo, che hanno scelto di dedicarsi a se stesse piuttosto che impegnarsi in una relazione sentimentale.

In Francia, il 48% delle persone con più di 70 anni non ha un partner, secondo l'INSEE (l'Istituto Nazionale di Statistica e Studi Economici francese). E nonostante la diffusione delle app di incontri per la terza età, ci sono donne che non sentono il bisogno di una relazione per sentirsi complete. Emotivamente indipendenti, sono autosufficienti e vivono la loro indipendenza viaggiando da sole, organizzando pigiama party con le amiche e frequentando bar in abiti scintillanti. Insomma, sono ben lontane dal disperarsi alla finestra con un ferro da maglia in mano. Sulle pagine della rivista SELF , le donne intervistate esprimono tutte la stessa sensazione: un'immensa pace interiore, un senso di rinascita e di rinnovamento spirituale. Queste Bridget Jones dai capelli argentati, che si siano riprese da un divorzio o che siano single per natura, affermano di essere in pace con se stesse.

Mentre altre donne della loro generazione sembrano condannate a trascorrere il resto dei loro giorni con un partner scelto per obbligo sociale piuttosto che per autentico affetto, loro apprezzano la fortuna di essere libere come uccelli. Questa rappresentazione gioiosa contrasta nettamente con il mito della zitella disillusa che colleziona gatti invece di amanti.

Una valutazione sentimentale che contraddice le norme

Per anni, essere single è stato sinonimo di fallimento, di passo falso o persino di rovina personale. Nella società, era visto come presagio di un futuro cupo e allarmante. Le donne single si sentivano emarginate: incomprese, a volte trattate con pietà o disprezzo. Al contrario, il matrimonio era considerato un progetto per la vita, un ideale a cui aspirare. Fortunatamente, questa norma si sta sgretolando in una sorta di fervore liberatorio. Essere in coppia non è più l'unica condizione per raggiungere il benessere emotivo e la realizzazione personale. La sociologa Bella DePaulo, dottoressa in Sociologia, ha persino teorizzato il concetto di "single nell'anima". Secondo lei, e basandosi sulla sua esperienza personale, queste donne settantenni non sono single per forza di cose: non sopportano questa condizione, la vivono appieno e la trasformano quasi in uno stato mentale.

La vera differenza sta nell'aspetto mentale: essere liberi di strutturare il proprio tempo, la vita quotidiana e persino i propri pensieri, senza dover costantemente tenere conto delle aspettative o delle reazioni di un'altra persona. Come spiega la dottoressa DePaulo, la presenza del partner tende a occupare uno spazio costante nella mente, a volte sottile, ma raramente assente. Questa presenza può offrire un senso di sicurezza ad alcuni, ma può anche diventare un peso, creando una sorta di vigilanza costante su ciò che l'altra persona pensa, prova o si aspetta.

Quando ci liberiamo da questa dinamica, la nostra attenzione e le nostre energie possono essere completamente rifocalizzate su noi stessi. Inoltre, secondo un ampio studio condotto su 460.000 persone, la soddisfazione di vita raggiunge il suo apice intorno ai 70 anni, un'età spesso descritta come l'età dell'oro, il nirvana.

Morale della storia: non è mai troppo tardi per sperimentare la vita da single.

Questa generazione di donne single sta finalmente ridefinendo i contorni della felicità dopo i 70 anni. Laddove i modelli tradizionali associavano sistematicamente la vecchiaia alla vita matrimoniale, esse dimostrano che esistono altri modi per costruire una vecchiaia felice e appagante.

Le loro storie ci ricordano che non esiste un solo modo per avere una vita sentimentale appagante. Alcuni trovano il loro equilibrio in una relazione duratura, altri nell'abbracciare pienamente la propria indipendenza. E, contrariamente a quanto si crede, essere single in età avanzata non è necessariamente sinonimo di solitudine emotiva.

Per molte di queste donne, questo periodo della vita rappresenta addirittura una sorta di rinascita: meno vincoli, più tempo per sé stesse e la possibilità di vivere finalmente secondo le proprie regole. Questa prospettiva sta gradualmente contribuendo a cambiare il modo in cui vengono percepite le donne single di mezza età.