"Limerenza", questo fenomeno romantico che incuriosisce sempre più donne

Pensi costantemente a questa persona, analizzi ogni suo messaggio e il tuo umore a volte dipende da un singolo sguardo? Potrebbe non trattarsi di "una semplice cotta". Ultimamente, una parola sta spopolando sui social: limerenza. Dietro questo termine ancora relativamente sconosciuto si cela un'esperienza romantica tanto intensa quanto inquietante.

La limerenza, un amore che occupa tutto lo spazio

La parola può sembrare complicata, ma molti ne riconoscono immediatamente il significato. La limerenza si riferisce a uno stato di attaccamento emotivo molto forte verso una persona i cui sentimenti rimangono poco chiari o incerti. Di conseguenza, la mente è in continuo fermento.

Il concetto è stato coniato negli anni '70 dalla psicologa americana Dorothy Tennov , che ha studiato questa particolare forma di infatuazione romantica. Secondo lei, la limerenza si distingue per la sua natura involontaria e a volte travolgente. Non si "sceglie" davvero di esserne immersi. Oggi, questo fenomeno risuona in moltissime persone: un recente sondaggio stima che più della metà della popolazione mondiale l'abbia sperimentata almeno una volta.

I segnali che non mentono

La limerenza non è una semplice e lieve attrazione. Spesso è accompagnata da pensieri ossessivi sull'altra persona: si rivivono le conversazioni, si interpreta ogni minimo dettaglio e si attende con impazienza segnali di attenzione.

Un'altra caratteristica comune è l'idealizzazione. La persona in questione appare quasi perfetta, come se fosse posta su un piedistallo. Ogni interazione può scatenare un'ondata di euforia... mentre la mancanza di risposta a volte è sufficiente a far crollare il morale. Queste montagne russe emotive possono diventare estenuanti, soprattutto quando il legame non è chiaramente reciproco.

Perché oggi tutti ne parlano?

Il fascino della limerenza deriva in gran parte dai social media. Su TikTok, in particolare, creatori di contenuti e professionisti della salute mentale condividono video che spiegano questo meccanismo psicologico. Molti utenti di internet scoprono così una parola che finalmente dà un nome a ciò che provavano da tempo.

Questa consapevolezza ha anche un effetto rassicurante: capire di non essere "troppo intensi" o "troppo sensibili" può essere benefico. Le emozioni forti fanno parte dell'esperienza umana e non definiscono il tuo valore.

Bisogna fare attenzione a non trarre conclusioni affrettate. I contenuti virali a volte possono trasformare ogni delusione amorosa in un disturbo psicologico. Dare un nome a un'esperienza può essere d'aiuto, ma non sostituisce il parere di un professionista quando la sofferenza diventa significativa.

Passione romantica o vera sofferenza?

La limerenza non è una malattia ufficialmente riconosciuta. In molti casi, questa condizione si attenua naturalmente con il tempo. Tuttavia, quando diventa persistente o dolorosa, può influire sul sonno, sulla concentrazione, sull'autostima e persino sulle relazioni sociali.

Alcuni specialisti ritengono inoltre che possa essere collegato a specifici schemi emotivi, come l'attaccamento ansioso. La chiave è non minimizzare i propri sentimenti. Le emozioni intense meritano di essere ascoltate con delicatezza, senza sensi di colpa o vergogna.

Come ritrovare l'equilibrio?

Per sfuggire a un opprimente senso di disagio, gli esperti spesso raccomandano di creare una distanza emotiva. Ciò può comportare la limitazione delle interazioni, l'evitare di controllare i social media o il concentrare l'attenzione su se stessi. Anche coltivare l'autostima, alimentare le proprie passioni, rafforzare le amicizie e circondarsi di persone di supporto contribuisce a ritrovare la stabilità.

E se questa ossessione romantica diventa troppo pesante da sopportare, consultare un terapeuta può aiutare a comprendere meglio i propri meccanismi emotivi e a costruire storie d'amore più serene, basate sulla reciprocità.

Tra fascino, desiderio e vulnerabilità, la limerenza ci ricorda soprattutto una cosa: l'amore a volte può essere profondamente trasformativo. E imparare a scegliere se stessi spesso rimane il miglior punto di partenza.