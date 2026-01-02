Perché alcune persone continuano a ricordare i propri ex anche quando sono sposate?

Alcune persone bruciano le foto delle loro storie d'amore passate e cancellano ogni traccia della storia d'amore incompiuta, mentre altre conservano questi ricordi in una scatola. Questa pratica spesso fraintesa porta a credere che l'altra persona abbia rimpianti o stia vivendo una nostalgia sentimentale. Tuttavia, conservare ricordi di un ex o avere una raccolta di lettere d'amore non è necessariamente allarmante.

Un rituale rassicurante per alcuni

Quando una coppia si separa, alcune persone fanno un falò catartico con i regali dei loro ex e si sbarazzano di tutto ciò che ricorda loro quel periodo. Queste persone si precipitano a rivendere gioielli preziosi online e a distruggere le prove tangibili dei loro momenti condivisi. Per loro, questa purificazione emotiva è necessaria per andare avanti e dimenticare più velocemente.

Al contrario, alcune persone tessono i ricordi in una scatola: foto scattate in vacanza o peluche vinti al luna park. I più romantici arrivano persino a conservare biglietti del cinema, conti del ristorante, biglietti aerei e post-it scarabocchiati al mattino. E quando iniziano un nuovo capitolo della loro vita sentimentale, il loro primo istinto non è quello di correre in discarica a svuotare quella scatola o di usare le dichiarazioni scritte a mano dei loro ex come legna da ardere per il barbecue.

Da un punto di vista esterno, queste persone molto conservatrici sembrano intrappolate nel passato e attaccate a qualcuno che dovrebbe aver lasciato il loro cuore. Naturalmente, sorgono domande e ci chiediamo se la persona sia "pronta" a costruire un futuro con noi. Tuttavia, Claire Alquier, sessuologa e terapeuta di coppia, ridimensiona questa usanza shakespeariana sulle pagine di Slate . "Ci aggrappiamo al ricordo e al fatto che la relazione sia esistita. È necessario, persino convalidante. Ci diciamo che il nostro investimento non è stato vano". Queste non sono prove di infedeltà emotiva, ma piuttosto frammenti di vita. Inoltre, ci sono persone che danno valore agli oggetti e hanno difficoltà con gli "addio", anche quando coinvolgono un portachiavi con la scritta "Ti amo".

Alleviare il processo di elaborazione del lutto per la storia d'amore

Le persone che conservano ricordi dei loro ex a portata di mano non sono necessariamente convinte dell'amore incondizionato che dura fino alla fine. Né soffrono tutte di dipendenza emotiva ritardata.

Mentre alcuni preferiscono una rottura radicale, riducendo i ricordi in cenere, altri optano per un graduale svezzamento. A ogni cambiamento, si liberano di una reliquia di quell'amore perduto. È meno violento che bruciare tutto in una volta. Questi ricordi, che inizialmente vediamo come un viaggiatore che prova nostalgia di casa, non portano all'introspezione, ma all'accettazione. In alcuni casi, ci permettono persino di apprezzare meglio la relazione attuale.

"Le fasi di una rottura sono simili a quelle del lutto. Conservare lettere, regali o altri oggetti personali dell'ex può fungere da transizione", spiega la psicologa Marie-Hélène Simard a Slate. Ed è sempre più facile cancellare vecchie foto di coppia da Facebook che distruggere le pellicole quando l'atto diventa reale e tangibile.

Parlarne dissiperà ogni dubbio.

Quando questa scatola dei ricordi, piena di dolci inezie e oggetti narrativi, finisce nelle mani del partner, nella sua mente possono aprirsi mille scenari. Trovare tracce della presenza di un'altra persona non è mai veramente piacevole. Anche se sono solo ricordi astratti, possono risvegliare paure nell'altra persona e infrangere ogni certezza. Da qui l'importanza di parlarne apertamente, anche se ciò significa riaprire vecchie ferite.

Coltivare il proprio spazio privato e la propria indipendenza è essenziale per mantenere viva la passione, ma alcuni argomenti meritano di essere affrontati. È meglio discutere dell'esistenza di questo vaso di Pandora piuttosto che lasciare che il partner lo scopra da solo e immagini il peggio.

"Quando parlate di questa casella, sottolineate l'amore e l'importanza che attribuite alla vostra relazione attuale, assicurandovi al contempo che il vostro partner si senta al sicuro. Questo è il momento perfetto per sottolineare che è possibile custodire il passato e costruire insieme un futuro solido". Questi sono i consigli di Stephen Oreski, psicoterapeuta e consulente matrimoniale, intervistato dalla rivista Brides .

I sessuologi concordano sul fatto che non esista un modo giusto o sbagliato per affrontare il lutto. Il lutto per la fine di una storia d'amore rimane un'esperienza profondamente personale e ognuno la affronta in modo diverso, abbracciando i ricordi o bruciandoli. E un breve promemoria: il matrimonio non cancella tutto ciò che è venuto prima.