Questa abitudine durante i Mondiali potrebbe essere vantaggiosa per la coppia

In questo periodo, le partite dei Mondiali di calcio dominano le serate e vengono trasmesse incessantemente sugli schermi, sconvolgendo la routine delle coppie innamorate. Ammettiamolo: non è certo il programma più romantico che si possa immaginare. Eppure, sebbene questo evento sportivo spesso divida le coppie, un recente sondaggio dimostra che può anche unirle e rafforzare il loro legame. A una condizione: che entrambi i partner tifino per la stessa squadra.

Sostenere la stessa squadra in coppia, un'ode all'amore

I Mondiali di calcio del 2026 stanno sconvolgendo la vita di molte coppie, con bandiere che sventolano al posto delle coccole e la risposta alla domanda "Cosa guardiamo stasera?" fin troppo scontata. Una cosa è certa: non passeranno più ore a setacciare il catalogo di Netflix alla ricerca di una serie che metta d'accordo tutti.

In una descrizione decisamente esagerata, gli uomini si radicano sul divano, birra in mano, e si immergono completamente nella partita trasmessa in televisione come se il loro futuro dipendesse da essa. Mentre gridano per i falli, chiedono un rigore all'arbitro e si lamentano delle azioni della loro squadra, le loro compagne cercano rifugio in un'altra stanza per proteggere i timpani. Sperano segretamente in un blackout per poter finalmente godere di un po' di pace e tranquillità e trascorrere del tempo con le loro partner.

Sebbene alcune donne siano completamente disinteressate a questo sport e non conoscano altre regole se non quella del cartellino rosso, questa è tutt'altro che la norma. In realtà, molte coppie giocano a calcio insieme, alternandosi e saltando in piedi all'unisono non appena la palla entra nella rete avversaria. È quanto emerso da un sondaggio condotto dal marchio LELO su 4.600 tifosi. Secondo i risultati, il 50% delle coppie guarda le partite mano nella mano. Ancora più interessante, il 32% degli intervistati ritiene che una vittoria della propria nazionale potrebbe giovare alla loro relazione.

Condividere una passione comune, il segreto della complicità

Che scelgano di seguire questo leggendario evento sportivo da casa, in un bar o nel cuore delle fan zone, le coppie diventano un tutt'uno, come una squadra in campo. Alzano le sciarpe non appena un giocatore scatta in velocità, si agitano quando la squadra avversaria riparte in contropiede e sono persino d'accordo nell'analisi del primo tempo. Si baciano appassionatamente dopo ogni gol e si confortano a vicenda quando la loro squadra del cuore è in difficoltà.

Il calcio, talvolta criticato per l'atteggiamento dei suoi tifosi e gli eccessi post-partita, offre anche un forte senso di appartenenza e crea immense connessioni umane. Questa contagiosa solidarietà si percepisce anche all'interno delle coppie, che vivono in perfetta armonia. Il calcio funge quindi da "legame". Sulle pagine di Psychology Today , gli specialisti di psicologia positiva Suzie Pileggi Pawelski e James Pawelski spiegano che una coppia sana è quella che sa condividere le proprie emozioni. Un commento, uno sguardo, un sorriso o un'osservazione casuale sono tutti modi per dire: "Condividi questo momento con me".

E le partite di calcio creano proprio questa alchimia, avvicinando cuori e menti. Amplificano il cameratismo . Negli ultimi minuti di una partita combattuta, ci si tiene per mano senza nemmeno pensarci. Dopo un'occasione sprecata, ci si scambia uno sguardo d'intesa che dice: "Abbiamo sofferto insieme per questo". Tanti piccoli legami che sfidano l'indifferenza dello scorrere compulsivo dei social e attenuano l'impatto dei litigi. Perché sì, urlare fino a perdere la voce, stressarsi per la propria squadra come per un esame, abbracciarsi spontaneamente al fischio finale è anche una forma di dichiarazione d'amore.

Un momento di connessione vincente, a prescindere dal risultato finale.

Lo studio di LELO rivela un fenomeno sorprendente: dopo un gol della propria squadra, il 38% dei tifosi afferma di provare una tale scarica di adrenalina da desiderare maggiormente la vicinanza del partner, o addirittura un momento intimo. Non c'è da stupirsi, quindi, che il vostro coniuge possa provare un'ondata di tenerezza al termine dei 90 minuti. Messi, Mbappé, Ronaldo… questi bomber navigati valgono tutti gli afrodisiaci in commercio.

Questo dato può essere spiegato da un noto meccanismo psicologico. Quando proviamo un'emozione intensa insieme a qualcuno, indipendentemente dalla sua natura, il nostro cervello tende ad associare queste sensazioni positive alla persona con cui condividiamo quel momento. Gli psicologi si riferiscono a questo fenomeno come al trasferimento dell'attivazione emotiva.

In termini pratici, quando una coppia festeggia insieme un gol decisivo, l'energia del momento non è legata esclusivamente alla partita. Può anche rafforzare il senso di connessione tra i due partner. Le grida di gioia, gli abbracci spontanei, le mani che si tendono e gli sguardi d'intesa amplificano questa vicinanza. E che la squadra, incoraggiata con tanto fervore, vinca o meno la partita, la coppia ne esce sempre vittoriosa.

Certo, a volte un giocatore preferisce ritirarsi per metabolizzare meglio la sconfitta. Tuttavia, la reazione dell'altro giocatore può fare la differenza. Invece di minimizzare i sentimenti dell'altro dicendo "è solo calcio, non è la fine del mondo", si rimane presenti e si dimostra comprensione.

Quindi no, le donne non guardano il calcio solo per ammirare i giocatori o per giudicarli in base al loro aspetto. Sono pienamente coinvolte, sia per genuino interesse che per compiacere il partner. In definitiva, tifare per la stessa squadra nel calcio o in altri sport è una strategia romantica come tante altre.