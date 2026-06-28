Un sorriso può davvero rivelare la forza di una coppia? Questo test avvalora questa ipotesi.

Un sorriso è contagioso e si diffonde di bocca in bocca, soprattutto tra due partner innamorati. Se la tua dolce metà ricambia la tua gioia, significa che la vostra relazione è sana. Al contrario, se ti guarda come se fossi un alieno e rimane indifferente alla tua felicità simulata, o ci mette più tempo a capire, oppure non è l'uomo ideale che credi che sia. Questo è il messaggio dietro il "test del sorriso", l'ennesima sfida sui social media per le coppie.

Il tuo partner apprezza il tuo sorriso?

Prima c'era la "teoria della buccia d'arancia ", che misurava la compatibilità di una coppia in base alla buccia di un'arancia. Poi è arrivato il " test dell'uccello ", che consisteva nell'ammirare una pentola sul fornello o un uccello in volo e valutare la reazione del partner da 1 a 10 su una scala di entusiasmo. E ora, le coppie si stanno cimentando in un altro gioco romantico sui social media.

La regola è semplice. Basta sorridere senza un motivo apparente alla telecamera e mimare un effetto "copia e incolla" sul viso del partner. Gli utenti di internet, sempre alla ricerca di queste tecniche che trovano la prova dell'amore in qualsiasi situazione, fanno un gesto con la mano come per trasferire la loro emozione positiva sul volto del partner.

Che siano in auto, in spiaggia o a casa, sperano di vedere il proprio partner sfoggiare la stessa espressione felice e si affidano all'effetto specchio. Di fronte a questo sorriso che sembra spuntare dal nulla, alcuni partner non nascondono la loro incomprensione e rimangono impassibili. Al contrario, altri imitano spontaneamente il sorriso della persona amata. Il video più popolare è quello del duo @kayandtae , una coppia uscita direttamente da una commedia romantica, una versione moderna di Romeo e Giulietta.

La content creator, con un sorriso degno di una pubblicità di dentifricio, si avvicina al suo compagno e non ha nemmeno avuto bisogno di usare parole magiche per fargli condividere questa emozione positiva. Nella didascalia, aggiunge: "È un segnale positivo".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kalyl e Taeler 🧡 (@kayandtae)

Una tendenza commovente che sta conquistando i social media

Nel video di @kayandtae , il partner è particolarmente affascinato dal sorriso smagliante della sua ragazza. Tanto che alcuni spettatori gli dicono che è "fortunata" o che ha fatto "il jackpot". "Ogni donna merita di essere amata così." "Il modo in cui la guarda dice tutto." "Per la mia sanità mentale, ditemi che è intelligenza artificiale", scherza uno spettatore, sottolineando quanto sia raro questo tipo di comportamento maschile.

Tuttavia, non tutti i video di questo tipo si concludono con un momento tenero o una scarica di endorfine, anche solo attraverso le espressioni del viso. Alcuni sono comici, altri più caotici. A volte, il partner mette il broncio, ed è solo quando la situazione si ribalta che si degna di offrire un piccolo sorriso complice. Lungi dall'essere una gara di dolcezza, questo test illustra principalmente il potere di un sorriso in una relazione, che a volte può essere più efficace di un abbraccio o di una dichiarazione d'amore.

Sorridere senza riserve è forse il segreto di una relazione duratura?

A differenza di altre tendenze virali che affermano di essere ispirate da Cupido, questa è stata documentata dalla scienza. Secondo uno studio pubblicato nel 2009 , il sorriso mostrato nelle foto dell'infanzia potrebbe predire la durata di una relazione di coppia. Perché un sorriso non mente e a volte è paragonabile a una dichiarazione d'amore.

Per scoprire se questa semplice espressione facciale potesse rivelare molto sulle nostre storie d'amore, i ricercatori hanno esaminato vecchie foto della nostra giovinezza. Non selfie con filtri o scatti accuratamente preparati per Instagram, ma ritratti realizzati molto prima di incontri cruciali, matrimoni e rotture.

Il team di Matthew Hertenstein, professori di psicologia alla DePauw University, ha analizzato centinaia di fotografie tratte da annuari scolastici e ritratti di persone anziane. Utilizzando il Facial Action Coding System (FACS), uno strumento sviluppato dallo psicologo Paul Ekman per decodificare le espressioni facciali, hanno misurato l'intensità dei sorrisi presenti in queste foto. E i risultati sono piuttosto sorprendenti:

Solo l'11% delle persone con un ampio sorriso ha vissuto un divorzio nel corso della propria vita;

Questa percentuale sale al 31% tra coloro che sorridono poco o per niente;

I partecipanti con un sorriso discreto avevano fino a cinque volte più probabilità di divorziare.

È più una questione di personalità che di denti bianchi.

Tuttavia, attenzione: lo studio non afferma che un sorriso smagliante garantisca di ritrovarsi mano nella mano al tramonto. Piuttosto, i ricercatori offrono diverse possibili spiegazioni. Le persone che sorridono facilmente tendono a:

adottare una visione più ottimistica della vita;

gestire meglio i conflitti e le frustrazioni quotidiane;

comunicare le proprie emozioni in modo più naturale;

per creare un'atmosfera più calda e rassicurante intorno a loro.

In breve, potrebbe non essere il sorriso in sé a proteggere la coppia, ma tutto ciò che esso rivela dietro le quinte: una certa capacità di vedere il bicchiere mezzo pieno anziché mezzo vuoto.

Una cosa è certa: mentre i social media tendono a trasformare ogni interazione in una prova d'amore, la scienza ci ricorda che un sorriso sincero rimane un potente indicatore di connessione umana. E in una relazione, spesso costa meno di un mazzo di fiori o di un weekend romantico.