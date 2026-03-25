Che cosa significa la tendenza "Six Seven" sui social media, che sta dividendo le generazioni?

"Sei sette." Due numeri, nessuna spiegazione... eppure, è impossibile sfuggirgli sui social media. Dietro questa espressione volutamente vaga si cela un trend virale che diverte tanto quanto disorienta, soprattutto quando le generazioni cercano di comprendersi a vicenda.

Un'espressione virale... e volutamente vaga

La tendenza "Six Seven" (a volte scritta "6-7" o "67") ha preso piede su TikTok e Instagram a partire dal 2025. La sua caratteristica principale? Non ha un vero significato. Ed è proprio questo che la rende così popolare. Utilizzata in video umoristici, conversazioni e persino nella vita di tutti i giorni, l'espressione si basa su una deliberata ambiguità.

Può essere accompagnato da un gesto delle mani che si alzano e si abbassano, come a esprimere una risposta vaga, un "meh" o un "una via di mezzo". Alcuni utenti di internet lo interpretano come un modo per dire che una situazione è nella media, né buona né cattiva. Per molti, il principio è semplice: non c'è una vera definizione, ed è proprio questo il bello.

Un'origine tra musica e cultura del web

Dietro questo fenomeno, tuttavia, si cela un punto di partenza. L'espressione ha guadagnato popolarità grazie alla canzone "Doot Doot (6 7)" del rapper Skrilla, un estratto della quale è stato ampiamente condiviso sui social media. I creatori di contenuti l'hanno rapidamente adottata per illustrare video, in particolare quelli relativi allo sport. La star dell'NBA LaMelo Ball, ad esempio, è stata associata a questa tendenza a causa della sua altezza di 6 piedi e 7 pollici (circa 2,01 metri).

Come spesso accade su internet, la tendenza ha rapidamente superato i suoi inizi. Si è trasformata, rielaborata, adattata alle situazioni quotidiane... fino a diventare una sorta di scherzo collettivo senza regole precise.

@xavetlouis Il fenomeno del "Six Seven" ha conquistato gli adolescenti svizzeri e i loro genitori. Questo gesto, che si attiva ogni volta che compare il numero 6 o 7, è diventato virale grazie ai social media. Inizialmente reso popolare su TikTok negli Stati Uniti, è stato adottato da celebrità come Kim Kardashian ed è persino apparso nel videogioco Fortnite. L'origine di questo fenomeno risale a una canzone del rapper Skrilla, combinata con un gesto del gamer Taylen TK Kenny, che si è rapidamente diffuso su internet. Questo movimento è diventato un divertente codice segreto tra i giovani, rafforzando il loro senso di appartenenza. Sebbene possa sembrare assurdo ai non iniziati, la mania del "Six Seven" dimostra il potere dei social media nella rapida diffusione delle tendenze. Tuttavia, come ogni moda, potrebbe svanire con la stessa rapidità con cui è apparsa, soprattutto quando le figure politiche iniziano a interessarsene. ♬ Suono originale - Xav&Louis

Perché è divertente... e perché è fastidioso

Il successo di "Six Seven" si basa su un particolare tipo di umorismo: l'assurdo. Questo stile, molto apprezzato dal pubblico più giovane, consiste nel giocare con riferimenti privi di logica apparente. Questo fenomeno viene spesso paragonato alla cosiddetta "cultura della stupidità", in cui i contenuti sono volutamente bizzarri, ripetitivi o incomprensibili ai non iniziati.

Il risultato: mentre alcuni ridono subito, altri rimangono perplessi. Molti adulti ammettono di non capire il senso dell'espressione, mentre i più giovani la considerano un codice divertente e complottista. In alcuni casi, "Six Seven" si diffonde anche al di fuori degli schermi. Gli insegnanti hanno notato l'uso dell'espressione in classe, a dimostrazione di quanto velocemente queste tendenze si stiano radicando nella vita quotidiana.

Un linguaggio che crea connessione

Al di là della sua apparente assurdità, "Six Seven" ha uno scopo ben preciso: creare un senso di appartenenza. Condividere questo tipo di riferimento dimostra di essere "al corrente", di comprendere le tendenze del momento. Indipendentemente dal suo significato preciso, ciò che conta è la connessione con gli altri.

Ogni generazione sviluppa le proprie espressioni, i propri riferimenti e i propri modi di comunicare. Oggi, i social media non fanno altro che accelerare questo processo. E se alcune persone si sentono disorientate da questi codici, è perfettamente normale. Il linguaggio è in continua evoluzione e non esiste un unico modo giusto di comunicare.

Una tendenza passeggera... o no?

Come molti fenomeni virali, "Six Seven" potrebbe scomparire con la stessa rapidità con cui è apparso. Oppure, al contrario, potrebbe diventare un punto fermo in alcune comunità online. Questo tipo di tendenza ci ricorda che l'umorismo e la creatività su internet non sempre seguono regole logiche. A volte, non capire fa parte dell'esperienza.

In definitiva, "Six Seven" potrebbe non essere fatto per essere spiegato, ma piuttosto per essere vissuto, condiviso... o semplicemente osservato con curiosità. E se non ne cogli appieno il concetto, va benissimo. Dopotutto, in questo caso specifico, essere "nel mezzo"... è proprio il punto.