Perché i negozi a basso prezzo ti inducono a spendere più del previsto

Ci andiamo per un articolo specifico e ne usciamo con le braccia cariche di cianfrusaglie, tazze e candele. Nei negozi discount, moderne caverne di Aladino, riempiamo le borse a ogni angolo. È impossibile attenersi alla lista che abbiamo accuratamente stilato. E non si tratta di acquisti compulsivi, ma di una "trappola" psicologica tesa dai rivenditori a basso costo.

Una strategia psicologica ben collaudata

È un allegro miscuglio dove pompe per biciclette si mescolano a prodotti per la pulizia della casa, articoli per il fai da te e mobili da giardino. Quando entri in un discount, riscopri il bambino che è in te e saccheggi gli scaffali uno per uno. Ti ritrovi improvvisamente a trovare un utilizzo per quei francobolli colorati e a giustificare la presenza di una fontana di cioccolato in fondo alla borsa. Di conseguenza, la tua borsa è piena di oggetti "non si sa mai" e "potrebbero tornare utili".

Bisogna ammettere che i prezzi sono talmente allettanti che è difficile rimanere indifferenti. Tutti quegli oggettini ci invitano, sussurrandoci silenziosamente: "Comprami". Invece di ragionare lucidamente, cediamo alla tentazione. E la nostra borsa, che sembra quasi un carrello della spesa, non ha assolutamente senso. Dentro troviamo un alberello da giardino a LED, un ammorbidente, una pompa per bicicletta e un portachiavi. Lasciamo questo caos organizzato con la sensazione di aver fatto un vero affare. State tranquilli, non si tratta di disturbo da accumulo compulsivo, ma solo di manipolazione psicologica.

Nei negozi tradizionali, il nostro cervello prende il sopravvento e ci avverte di essere prudenti. Confrontiamo i prezzi, valutiamo la necessità dell'articolo e a volte finiamo per rimetterlo a posto. È proprio questo filtro razionale che i discount riescono a eludere. I prezzi bassissimi giocano un ruolo chiave in questo meccanismo. Quando un articolo costa solo pochi euro, il nostro cervello abbassa immediatamente il livello di allerta. La spesa sembra minima, quasi insignificante. Non pensiamo più in termini di reale utilità, ma in termini di opportunità: perché lasciarsela sfuggire?

Creare frustrazione per affrettare l'acquisto

Un altro colpo di genio dei negozi discount? Cambiare regolarmente l'assortimento per creare un senso di urgenza e spingerci a "cogliere l'occasione al volo". È una sorta di tattica di pressione invisibile. Lo stesso vale per i negozi online, che creano l'illusione di scorte esaurite con messaggi del tipo "rimangono solo due articoli".

Nei discount, tutto è studiato per creare un senso di urgenza. A differenza dei supermercati tradizionali, dove i prodotti rimangono sugli scaffali per mesi, i discount spesso operano con scorte limitate. Di conseguenza, abbiamo l'impressione che l'articolo che attira la nostra attenzione oggi possa sparire domani. Questa scarsità artificiale innesca un riflesso molto umano: la paura di perdere un buon affare.

Anche se non avevamo intenzione di acquistare quel vassoio decorativo o quell'etichettatrice portatile, all'improvviso pensiamo che sarebbe un peccato non approfittarne "finché è ancora disponibile". Questa leggera tensione psicologica ci spinge ad agire in fretta, prima ancora di aver realmente valutato l'utilità del prodotto.

Gli specialisti del marketing la chiamano FOMO (Fear Of Missing Out, paura di perdersi qualcosa). In un negozio di articoli a basso costo, questo meccanismo è in pieno svolgimento. Le collezioni cambiano frequentemente, i prodotti appaiono e scompaiono, e si finisce per comprare per precauzione... non si sa mai.

Una falsa impressione di controllo

I negozi discount sono un po' come i negozi di giocattoli per bambini: sembrano un paradiso. Lì non c'è più bisogno di fare i capricci o di fingere per trasformare i propri desideri in realtà. Si è liberi di fare quello che si vuole con i propri soldi. Si può comprare una macchina per lo zucchero filato o una pistola per le bolle di sapone, tanto per divertirsi. Nessuno sarà lì a fare la predica.

Scambiamo i nostri soldi con cianfrusaglie come facciamo in "Animal Crossing" con le stelline. Quando un oggetto costa due, tre o cinque euro, il nostro cervello lo classifica automaticamente come una spesa "irrilevante". Una candela per 2 euro? Perché no. Una piccola cornice per 3 euro? Va bene. Una scatola per riporre oggetti per 4 euro? Prendiamo anche quella. Presi singolarmente, questi acquisti sembrano innocui. Solo che, sommati alla cassa, raccontano una storia completamente diversa.

Tuttavia, alla fine, c'è una certa soddisfazione personale: quella di aver avuto il potere decisionale. "Diventiamo padroni di una minuscola parte dell'universo ogni volta che scambiamo denaro con un oggetto, il che ci dà un senso di sicurezza e stabilità in un mondo in cui regna tanta incertezza", spiega Lawrence R. Samuel, dottore in filosofia, sulle pagine di Psychology Today .

A poco a poco, fare la spesa si trasforma in una caccia al tesoro. Cerchiamo, osserviamo, confrontiamo e ogni ritrovamento ci procura una piccola soddisfazione. Questa sensazione di "aver trovato un buon affare" attiva nel nostro cervello il circuito della ricompensa, quello che rilascia dopamina, l'ormone del piacere.