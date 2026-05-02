"Borsa analogica": questa tendenza anti-schermo sostituisce il telefono e impedisce lo scorrimento

E se la tua borsa diventasse la tua migliore alleata contro lo scorrimento infinito sui social? Questa è la sorprendente premessa della borsa analogica, una tendenza nata online... per aiutarci a staccarci dagli schermi. Dietro questo semplice concetto si cela un autentico desiderio di riprendere il controllo della nostra attenzione e reimparare a occupare il nostro tempo in altri modi.

Una borsa che non vuole assolutamente essere "intelligente".

La borsa analogica – letteralmente "borsa analogica" – non è un accessorio tecnologico. È una borsa di tutti i giorni, spesso semplice, con una sola regola: niente dispositivi connessi. Invece di uno smartphone, ci si infila dentro tutto ciò che incoraggia a rallentare: libri cartacei, quaderni, matite, cruciverba, carte da gioco, kit per il ricamo, lavori a maglia, riviste, persino macchine fotografiche analogiche o piccoli lettori MP3. L'idea non è quella di essere "più" occupati, ma piuttosto di essere occupati in modo diverso.

Sui social media, in particolare con l'hashtag #analogbag, molte persone condividono il contenuto della propria borsa come una sorta di manifesto personale contro lo scorrimento automatico dei feed di notizie.

Una tendenza nata su TikTok e diventata virale

Il movimento è nato da Siece Campbell, una content creator di Los Angeles. Nei suoi video, presenta la sua "borsa analogica" come un'alternativa concreta al doomscrolling, l'abitudine di scorrere all'infinito contenuti che a volte generano ansia o sono privi di significato.

La sua idea ha subito trovato riscontro. Diffusasi su TikTok, condivisa su Instagram e ripresa da diversi media internazionali, la tendenza ha assunto proporzioni inaspettate. In pochi mesi, è diventata il simbolo di un desiderio collettivo: rallentare senza però scomparire dal mondo digitale. L'aspetto più paradossale? È proprio sulle piattaforme più connesse che si è diffusa questa idea di disconnessione.

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Una risposta delicata alla stanchezza digitale.

Al di là della moda passeggera, la borsa analogica riflette un problema molto reale: la saturazione digitale. Numerosi studi dimostrano una crescente insofferenza verso gli schermi, soprattutto tra le generazioni più giovani.

Alcuni dati indicano che una parte significativa degli utenti di internet risente negativamente dell'uso degli schermi, sia in termini di concentrazione, sonno o benessere generale. Un numero considerevole di giovani esprime persino il desiderio di essere cresciuto con meno internet. In questo contesto, la borsa analogica si presenta come una soluzione semplice, quasi intuitiva: sostituire l'impulso di usare il telefono con un oggetto tangibile, accessibile e rilassante.

Ritrova la tua attenzione, un oggetto alla volta.

Per la dottoressa Marie-Anne Sergerie , psicologa specializzata in dipendenza da internet, questo tipo di approccio risponde a un bisogno fondamentale: comprendere meglio cosa ci procura gioia nella vita di tutti i giorni. Preparare la valigia diventa quindi un piccolo esercizio di scoperta di sé. Hai voglia di disegnare? Leggere? Creare qualcosa con le mani? Lontano dalle notifiche, queste attività richiedono un'attenzione più focalizzata, costante e spesso più rilassante. Questo ritorno all'approccio "pratico" non è un passo indietro tecnologico, bensì un modo per riequilibrare il proprio rapporto con il tempo e la costante stimolazione.

Una vera rottura o una nuova estetica?

Come spesso accade con le tendenze virali, sorge spontanea una domanda: si tratta di un vero e proprio cambiamento di abitudini o solo dell'ennesima moda estetica? Anche la borsa analogica è diventata un oggetto di grande impatto visivo. Alcune borse, curate nei minimi dettagli, assomigliano a immagini "perfette" pubblicate sui social media. Questo aspetto potrebbe sollevare dubbi sull'autenticità del fenomeno, ma non impedisce ad alcuni utenti di trarne dei benefici concreti: meno tempo trascorso a scorrere i feed, più momenti di riflessione e una maggiore consapevolezza di sé.

In definitiva, la borsa analogica non mira a eliminare i dispositivi digitali. Offre semplicemente un'alternativa accessibile: avere a portata di mano qualcosa di diverso dal telefono. In un mondo in cui tutto invoglia a scorrere i contenuti, questa tendenza mette in luce un'idea molto semplice: la tua attenzione è preziosa e puoi scegliere di indirizzarla altrove, anche solo per un istante.